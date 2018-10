fgfgfgfg Selv om huspriserne er steget med 48 procent i Brønshøj og med 44 procent i den aarhusianske bydel Aabyhøj siden 2012, er det ikke blevet sværere for en familie at købe sin første bolig her, end det var for seks år siden. Faktisk er adgangen til et lille hus i hele Aarhus Kommune og i en række forstadskommuner omkring København ligefrem blevet økonomisk lettere for børnefamilier, også dem uden friværdi fra ejerlejlighed eller andelsbolig.