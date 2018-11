asdasd

Tre tidligere studerende og en tidligere underviser beskylder tidligere rektor på Kunstakademiet for at have neddysset en sag om sexchikane. Selv forklarer rektoren, at hun har fulgt alle retningslinjer. Den fratrådte professor fik en halv million kroner med sig. Den slags løsninger kan være en effektiv måde at lukke en sag på, siger juraprofessor.