I 2016 underskrev FC Nordsjællands formand en hemmelig aftale, der gav Manchester City lov til gratis at hente den danske klubs afrikanske talenter fra Right to Dream Academy i Ghana. Det viser hemmelige dokumenter fra Football Leaks. Den engelske topklub fik større indflydelse i den danske klub, end reglerne tillader, vurderer sportsjurister. FC Nordsjællands formand afviser kritikken.