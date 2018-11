ghghgh Dansk Folkeparti vil tage millioner fra Arken og Louisiana og give dem til Skagens Museum og andre provins-museer. I et udspil til en ny model for tilskud til landets museer, vil DF lægge et loft over størrelsen på tilskud til det enkelte museum. Det vil især ramme Louisiana og Arken, mens Den Gamle By og Sønderjyllands Museum vil blive holdt fri. Det samme vil Glyptoteket takket være en særlig regel i udspillet.