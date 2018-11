ghghghgh Dansk forsvar er hjemsøgt af en række såkaldte møgsager, der rejser alvorlig tvivl om forsvarstoppen og forsvarsministeriets moral, viden og handlekraft, når det kommer til personalesager, hvor de selv er indblandet. Sagerne giver forsvaret og ministeriet store problemer med omdømmet både i forhold til offentligheden og internt i forsvaret, hvor det bliver sværere at være stolt over sit arbejde og bevare moralen. Sådan ser bundlinjen ud, efter at nye sager har ramt de to højst placerede i det militære og civile system.