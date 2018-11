ghghghg Nato og USA bomber mere end nogensinde i Afghanistan. Luftkrigen over Afghanistan er kommet, efter præsident Donald Trump sidste år gav sine generaler grønt lys til en meget aggressiv taktik, hvor fly og specialstyrker må finde og angribe Taleban, uden at de først havde været i kamp med amerikanske soldater eller de afghanske sikkerhedsstyrker. Samtidig er Vesten tvunget til at forhandle med to tidligere Guantanamofanger, der blev løsladt i 2015 som bytte for en amerikansk soldat i Talebans fangeskab.