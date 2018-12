rtrtrtrtrt Garderne på Kastellet i København fik ordre om at holde civile væk fra et område, hvor de kunne ses af den kinesiske delegation under statsbesøget i 2012. Det viser to instrukser og en vagtplan for dagen, som Politiken har fået aktindsigt i. De nye oplysninger er i modstrid med en redegørelse, som forsvaret tidligere har sendt til Politiken.