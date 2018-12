E-avisen 21. december

»Hun valgte at tro på det bedste i folk. Hun ville bare gerne leve livet«. Sådan siger veninden Sarah Stradel Garn Hansen om Louisa Vesterager Jespersen, som blev dræbt i Marokko sammen med norske Maren Ueland. Myndighederne har arresteret fire, som mistænkes for at have begået drabene som en terrorhandling.