uyuyuyuyyu

Regeringen vil tvinge samfundsvigtige private firmaer, hospitaler og myndigheder til at få overvåget al deres data, fremgår det af nyt lovforslag. Dansk Industri er bekymret for retssikkerheden. Forsvarsmninister Claus Hjort Frederiksen (V) understreger, at der ikke er noget at frygte.