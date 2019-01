sefessfsefs

Fredag begynder et opsigtsvækkende retsopgør mod banden Loyal to Familia. Hvis de helt unge medlemmer bliver dømt for drabsforsøg, har de udsigt til årtiers fængsel med begrænset mulighed for prøveløsladelse. For med bandepakke 3 uddeles der straffe af et omfang, som ikke er set siden retsopgøret efter Anden Verdenskrig. Eksperter udfordrer rationalet bag de historisk hårde straffe.