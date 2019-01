fhfhfhfhfh

Danmark har ingen overvågning af misdannelser hos fostre og nyfødte. Heller ikke selvom de tilgængelige tal indikerer en fordobling af antallet på 20 år. Overvågning af misdannelser hos fostre og nyfødte er vigtig, fordi det kan være en advarsel om, at der er ting i vores miljø eller livsstil, der påvirker vores sundhed. Sundhedsministeren vil nu have klarhed over området.