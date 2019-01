dasdasdad

Tirsdag aften vil parlamentet i Storbritannien forsøge at tage magten over Brexit, når medlemmerne skal stemme om to såkaldte amendments (ændringsforslag, red.). Afstemningerne kan afgøre, hvordan – og om – briterne forlader EU.

»Temaet for tirsdagens ændringsforslag er, at de forrykker magtbalancen fra regeringen og over til parlamentet«, siger Claus Grube, som har været Danmarks ambassadør i London.

