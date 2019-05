Forside E-avis 2. maj 2019

»Når gymnasieelever i Esbjerg sender videoer rundt af pigerne, der blev slået ihjel i Marokko, så er vi nødt til at se hinanden i øjnene og tage en snak med vores børn og unge – og desværre også med vores gamle. For det viser sig jo ifølge undersøgelserne, at ældre mennesker er værre end unge til at gøre den slags og sprede misinformation«, lyder det fra politisk chef for Facebook i Norden og Benelux-landene, Martin Ruby.

Facebook har i månederne op til folketingsvalget forberedt sig på, hvordan de bedst muligt forhindrer, at valget bliver forstyrret af falske nyheder og andre former for misinformation. Men Facebook kan ikke løse alle problemerne alene. Brugerne er også nødt til at gøre en indsats, og derfor giver Facebook nu de danske brugere en opsang og kommer med en opfordring til at tage et ansvar.