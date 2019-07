sdsfsdfsdf

Efter et besøg i Al-Hol-lejren i Syrien retter generalsekretær for Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, nu for første gang en direkte appel til de danske politikere. Han opfordrer den nyudnævnte udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), til klart at melde ud, at Danmark gør alt, hvad der er muligt, for at hente danske børn og kvinder ud af IS-lejrene i det nordøstlige Syrien.