Du går ind i banken for at få et lån. Når du komme ud igen, kan du meget vel være ejer af en livsforsikring. Også selv om du har én i forvejen.

Er der tvivl om kundens kreditværdighed, kan både store og små banker finde på at forlange, at kunden tegner en gruppelivsforsikring. Vel at mærke en gruppelivsforsikring, som banken har pant i, og som kan dække bankens tilgodehavende, når kunden dør.