Forside E-avis 30. november 2019

Et stort flertal af danskerne – 69 pct. – vil have regeringen og politikerne til at gøre ’en særlig indsats’ for, at vi køber elbiler i stedet for biler, der kører på fossil brændstof. Dermed tegner der sig et kæmpe flertal i befolkningen for at gøre elbiler mere attraktive. Det viser en spørgeundersøgelse, som Megafon har gennemført for Politiken.

Danskerne efterlyser i undersøgelsen især lave afgifter, flere hurtigladere og flere ladere generelt. Og flertallet gælder i alle dele af landet, i alle indkomstklasser, i alle partier og alle aldersgrupper.

Men S-regeringen har siden sin tiltræden for fem måneder siden ikke indført nye tiltag på elbilsområdet, bortset fra en regel, der gør det lettere for kommuner at indføre rabatter til elbilparkering.