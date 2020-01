e-avis mandag

De embedsmænd, der rådgiver politikerne, har været for dårlige til at trække i bremsen over for unødigt bureaukrati, overflødige regler og kontrolforanstaltninger.

Det erkender deres faglige organisation, Djøf, nu selv og foreslår derfor i et nyt udspil til regeringens planer om en nærhedsreform en ny metode til at vride mere offentlig service ud af ’velfærdsmedarbejderne’.

»Vi er i stigende grad opmærksomme på, at vi i vores rådgivning af politikerne skal pege dem i retning af, at den tid, der er, skal bruges til borgerne. Det har vi ikke været hurtige og dygtige nok til«, siger Djøf’s formand, Henning Thiesen