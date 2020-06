e-avis torsdag

Statsministeriet satte tilsyneladende en stopper for, at borgere, der har været i tæt kontakt med en coronasmittet, kan blive coronatestet tæt på eget hjem hos en praktiserende læge. I stedet skal mange nu rejse markant længere til et af landets 16 hvide testtelte.

De praktiserende læger var ellers tiltænkt en central rolle i den danske teststrategi, hvor potentielt smittede – de nære kontakter – skal testes to gange med to dages mellemrum for at opdage virus hurtigt og bryde smittekæder.

I slutningen af april gik Sundhedsministeriet i dialog med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om, hvordan test af nære kontakter skulle foregå. Men 5. maj stoppede dialogen, viser en aktindsigt.

»Vi var langt med at få test af nære kontakter op at stå hos mindst én praktiserende læge i hver kommune, da vi blev kontaktet af Sundhedsministeriet med meldingen om, at det ikke længere er aktuelt. Vi fik at vide, at Statsministeriet ikke syntes, at det var en god idé, at nære kontakter skulle testes hos os. Vi fik ikke yderligere forklaringer, så det blev bare lukket ned«, siger Jonatan Schloss, direktør i PLO.