»Jeg orienterede statsministeren om, at jeg var bekymret over det, der foregik i Integrationsministeriet«, sagde Søren Pind i går. Med den melding er det første gang, at et vidne i Instrukskommissionen fortæller, at Lars Løkke Rasmussen (V) personligt blev gjort opmærksom på sagen. Det var ifølge meldingen fra Søren Pind noget, statsministeren skulle »holde øje med«.