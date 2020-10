E-avisen den 3. oktober 2020

De er skabt til at tage hånd om kvinder udsat for grov vold og chikane. Men ifølge en række familieadvokater og jurister flytter nogle kvinder ind på et af landets kvindekrisecentre med det formål at vinde børnene og skade faderens sag. Myndighed er »bekendt med problematikken«. Krisecentre tror ikke på, at det kan lade sig gøre at snyde sig ind.