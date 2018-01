Nordea og politiet advarer: Usædvanligt velforberedte svindlere lokker kontooplysninger fra bankkunder En eller flere svindlere har lokket bankkunder til at udlevere kontonummer og NemID, fordi de troede, de talte med Skat.

Det er lykkedes en eller flere ukendte svindlere at franarre en halv snes kunder i storbanken Nordea penge – i nogle tilfælde er op til flere tusinde kroner blevet franarret kunderne.

Derfor sendte Nordea kort før jul en advarsel til sine kunder i deres netbank og mobilbank med overskriften »Advarsel om svindel«.

»Svindleren eller svindlerne udgiver sig for at være fra Skat, Udbetaling Danmark eller andre offentlige myndigheder. Kunderne bliver ringet op og bedt om deres Nem-ID-oplysninger til netbanken. I et par håndfulde tilfælde er det desværre lykkedes at franarre kunderne deres oplysninger og hæve penge på deres konti«, siger pressekonsulent Tenna Schoer fra Nordea.

Svindleren eller svindlerne taler dansk og ringer fra et dansk nummer.

»Det er kunder over hele landet, som er blevet kontaktet af svindleren eller svindlerne, men der er en overvægt af sjællandske kunder blandt de kontaktede«, siger Tenna Schoer.

Svindleren udgiver sig for at være fra Skat og siger til de personer, som bliver kontaktet, at personen skal have penge tilbage i skat Marina Moltke-Leth, Fyns Politi

Nordea betegner svindlen som værende præget af grundig forberedelse med kendskab til de udsatte kunder.

»Vi kan se, at der både er gået efter mennesker, der af helbredsmæssige årsager er letpåvirkelige, og andre kunder. Vi har grund til at tro, at der er lavet research på forhånd, men vi ved ikke, hvordan svindlerne eller svindleren har fundet frem til netop de personer«, siger Tenna Schoer.

Advarer før jul

Fredag før jul greb Nordea til det usædvanlige skridt at advare mod svindlen via sin netbank og mobilbank:

»Flere personer er blevet udsat for opkald fra kriminelle, der udgiver sig for at komme fra Skat, Udbetaling Danmark, Politiet og andre. Udlever aldrig dine personlige oplysninger«, stod der i advarslen under overskriften »advarsel mod svindel«. Advarslen fortsætter:

»Husk, du må aldrig oplyse dine Nem-ID koder, og hverken Nordea eller andre oprigtige virksomheder vil bede om disse fortrolige og personlige oplysninger«.

Nordea håber, at advarslen har virket.

»Vi har ikke haft henvendelser fra kunder, som er blevet narret, siden jul, så vi kan have et håb om, at advarslen har virket«, siger Tenna Schoer.

Banken har helt bevist valgt at være åbne om svindlen.

»De berørte kunder oplever, at det er meget ubehageligt at have haft netbank-indbrud og sidestiller oplevelsen med at have haft et fysisk indbrud. I Nordea ønsker vi derfor at skabe opmærksomhed om denne form for svindel, så færrest muligt bliver offer for en svindler«, siger Tenna Schoer.

Politiet advarer

Politiet har også advaret om lignende svindel. Fyns Politi advarer mod en svindler, der også taler dansk og ringer fra danske telefonnumre, som har vist sig at være taletidskort, som det ikke umiddelbart er muligt at spore.

»Svindleren udgiver sig for at være fra Skat og siger til de personer, som bliver kontaktet, at personen skal have penge tilbage i skat. Derfor skal de oplyse kontonummer og NemID«, siger servicecenterchef Marina Moltke-Leth fra Fyns Politi, der fortæller, at svindleren eller svindlerne bruger ganske almindelige danske navne.

»Navnet 'Martin Justesen' er blandt andet blevet brugt, og ved de seneste henvendelser har han oplyst et medarbejdernummer. Formentlig for at virke mere troværdig«, siger Marina Moltke-Leth, der oplyser, at politiet på Fyn har fået cirka 20 anmeldelser og nogle henvendelser fra personer, der ikke har givet svindleren nogle oplysninger.