Ryges klumme: De grumme fugle

De er et af vinterens store og tilbagevendende emner på disse sider, de små søde fugle, som hele Danmark fodrer med solsikker, mejsekugler og andet godt. Se bare solsorten ovenfor, hvor juletræ og smuk fugl går op i en højere enhed – lige uden for vinduet.

Bevares, der er også skår i glæden, når spurvehøgen kommer forbi og tager sin bid af kagen, eller når rotterne gør det samme. Det er gode eksempler på, at vi uundgåeligt skaber uønskede situationer, når vi således samler fuglene i en spisende flok. Selv har jeg kigget længe på stillidserne på mit foderbræt. De er smukke, men også nogle små sataner, der ikke tillader de andre fugle at komme i nærheden. Det er ren skolegård derude – af værste slags – men meget underholdende at kigge på.

Vibeke Lund fra Odense har også kigget på sine fugle. Hun har skrevet og fortalt om, hvordan en musvit fløj imod vinduet og endte på jorden, hvor den lidt fortumlet kom til sig selv og begyndte at pudse sine fjer. Og hvordan to andre musvitter fløj ned til den og baskede til den med vingerne, som om de sagde »Kom nu«. Kort efter fløj de væk alle tre. En smuk historie, synes Vibeke. Ren og skær omsorg i fugleverdenen.

Jeg har forelagt historien for et par ornitologer, og nu bliver det altså slemt. Dette er ikke omsorg, men lige det modsatte – det er kannibalisme! Musvitterne er sultne, og når de ser en død eller forulykket artsfælle, så er der mad. Så æder de først øjnene og hakker derefter hul i hovedet og æder hjernen. Mere bliver det som regel ikke til, for musvitten er jo ikke en rovfugl, der kan partere et bytte. Den får bare øje på noget lettilgængelig mad, og så æder den det. Om det er resterne på andeskroget, en mejsekugle, solsikkekerner eller en forulykket artsfælle, er lige meget.

Det lyder gyseligt, men er altså sandt. Musvitten er ikke sødere end alle andre fugle, og begrebet omsorg findes kun over for eget afkom. Resten af musvitlivet handler om at overleve, dvs. finde mad. Ornitologerne kender det fra de situationer, hvor de fanger småfugle i net til ringmærkning. Hvis en flok musvitter går i nettet, bryder helvede løs, for de stressede fugle begynder at hakke hinanden til døde. Da får man meget travlt med at befri fuglene.

Den slags sker heldigvis ikke ved foderbrættet, hvor fuglene kan flygte fra hinanden. Det er heller ikke noget, vi behøver fortælle børnene, der om nogen fortjener at lære de søde fugle at kende med navn og det hele. Hvorimod alle voksne bør kende sandheden: at naturen er uden nåde. De svage dør, de stærke overlever, hvad enten det er planteliv eller dyreliv. Al snak om, at dyr har følelser ligesom mennesker, er noget ævl, selv om ’Dyrenes hemmelige liv’ er på bestsellerlisterne – udmærket bog i øvrigt. Det er det rene Darwin derude, amen!