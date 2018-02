Nethandel i udlandet eksploderer Vi brugte næsten 40 mia. kroner i udenlandske netbutikker sidste år, og de kinesiske tordner frem. Det koster butiksliv, job og penge i statskassen.

Mens politikere tit taler om at støtte den danske detailhandel ved at dæmpe danskeres trafik over grænsen efter øl, vodka og sodavand, er den ikkefysiske grænsehandel straks sværere at styre. Og den vokser eksplosivt.

Sidste år brugte danskerne tilsammen cirka 115 milliarder kroner på e-handel, og en stigende andel af købene sker i udenlandske netbutikker.

I 2017 ventes den såkaldte e-grænsehandel at nå omkring 40 milliarder kroner, hvilket er cirka tre gange mere end den fysiske grænsehandel.

Og udviklingen går stærkt. I 2012 brugte vi 20 kroner i udenlandske netbutikker for hver 100 kroner brugt på nethandel – i 2017 var andelen steget til 33 kroner, viser en ny analyse fra Dansk Erhverv. Danskerne har traditionelt handlet i Sverige, Tyskland og Storbritannien, men ifølge analysen stormer asiatiske netbutikker frem.

»Kina er for nylig rykket op på en fjerdeplads. Vil vi se, hvad der venter os, kan vi kaste et blik mod Sverige, hvor Kina for andet år i træk er nummer 1«, siger Lone Rasmussen, markedschef i Dansk Erhverv.

Blandt de 20 mest populære netbutikker var der 10 udenlandske, viser den seneste opgørelse fra Foreningen for Dansk Internethandel, FDIH. I 2016 var der syv.

»Danske forbrugere kigger rigtig, rigtig meget til udlandet, når de e-handler. I første halvår af 2017 steg det danske marked 10 procent, mens det udenlandske steg 20 procent«, siger kommunikationschef Henrik Theil fra FDIH.

Ifølge analysen fra Dansk Erhverv vil e-grænsehandlen i 2022 være fordoblet eller tredoblet i forhold til i 2016.

8 gange mere import end eksport

Vores netkøb i udlandet modsvares langtfra af udenlandske forbrugeres køb i Danmark, der i 2017 ventes at lande mellem 5 og 6 milliarder kroner.

Handelsubalancen, som blandt andet skyldes niveauet for moms, lønninger og forbrugerbeskyttelse, betyder mindre omsætning til danske virksomheder, tab af arbejdspladser, butiksdød og færre penge i statskassen. Dertil kommer en del fusk med moms.

»Det bliver svært for den lille butik at overleve, og konkurrencen er ikke fair. Ikke alle udenlandske netbutikker svarer den høje danske moms, og vi kan se, at nogen snyder åbenlyst med moms«, siger Lone Rasmussen fra Dansk Erhverv.

Skat opgør ikke moms på danske forbrugeres netkøb fra lande uden for EU, og ingen ved præcis, hvad statskassen går glip af.

Men i takt med den stigende e-grænsehandel er det »afgørende med en bred og målrettet indsats, som sikrer, at der afregnes korrekte skatter og afgifter. Der er i særlig grad behov for at sikre dette på momsområdet«, hedder det i rapporten ’Status over grænsehandel 2017’.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har ikke læst den nye analyse fra Dansk Erhverv, men han mener, at der er behov for at gøre noget ved, at danske virksomheder mister markedsandele online:

»Det er godt for forbrugerne, at der kommer nye og flere muligheder online. Samtidig er det vigtigt, at danske virksomheder omstiller sig til de nye forbrugsmønstre og udnytter de muligheder, der ligger i e-handel. Derfor har regeringen i tirsdags lanceret ’Strategi for Danmarks digitale vækst’, så vi kan få sat skub i de små og mellemstore virksomheders digitale omstilling«, siger Brian Mikkelsen i et skriftligt svar til Politiken.

Strategien omfatter bl.a. oprettelsen af et e-handelscenter, der skal tilbyde virksomhederne tilskud til privat rådgivning inden for e-handel og hjælp til e-eksport.