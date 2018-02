Niels Monberg er manden der reparerer alting Niels Monberg fik symptomer på stress i sit gamle it-job. Nu reparerer han alt det, folk ikke nænner at smide ud: røremaskiner, symaskiner, elcykler, lynlåsen på et par jeans og barbiedukker, hvor hovedet er blevet revet af.

Det har taget tid at få skilt den gamle pladespiller ad, så vi kan se ind i den indre mekanik. Faktisk har Niels Monberg nået af få bagbeklædning vrikket af under pladespilleren, før det går op for ham, at der er en meget nemmere måde.

»Jeg har ikke prøvet at reparere sådan en før«, siger han uden at undskylde, mens han drejer en skive af i midten af pladetallerkenen og derefter løfter den af. Under tallerkenen dukker remme, tandhjul og små plastarme op.

Sådan forløber mange af den 61-årige nyborgensers opgaver i hans lille kontor i parcelhuset på Vedbendvænget 25: Han skal først regne ud, hvordan tingen i det hele taget fungerer, før han laver den. Men det er også en tredjedel af tilfredsstillelsen.

»Det er det der med at klappe sig selv på skuldren og sige, ’godt gået – du er sgu dygtig’«, siger han. De to andre tredjedele vender vi tilbage til.

Siden Niels Monberg slog sig ned i september 2016 som – så vidt vi ved – landets eneste selvstændige reparatør af alting, har han vakt et hav af defekte produkter til live. Alene siden sidste sommer har han bl.a. lavet følgende: to gamle dukker og en sovekanin, fem røremaskiner, en blender, en PH-lampe, et juletræ af glas, en Nintendo Wii, to symaskiner, en træterrasse, et bornholmerur, en barbermaskine, en sofa og en smartphoneskærm. I dag har han en kapselkaffemaskine stående på bordet, halvt skilt ad, mens han med en tynd metalstang forsøger at lirke et gråt plastikrør ud.

»For helvede!«. »Hvad fanden!??«, lyder udbruddene hyppigt, mens Monberg pirker, hiver og niver i plastikket.

Den næste tredjedel af tilfredsstillelsen kommer fra, at folk bliver glade. Nogle får repareret noget, som de ikke ville have råd til at købe igen. Nogle får repareret noget, der har affektionsværdi, f.eks. den porcelænsdukke, en bedstemor fik repareret, efter at barnebarnet havde trykket øjnene ind på den, eller kunden, der kom med en barbiedukke, hvor hovedet var brækket af.

»Det var ikke en gang en original Barbie, men det var lige den dukke, ikke, det var den fra hendes egen barndom, som hendes barn nu havde rykket hovedet af«, siger han.

»Og så var der ham, der lige ringede i går med sin Kitchenaid. Han er en af dem, der bare ikke synes, det kan passe, at den dyre røremaskine, man købte for fem år siden, ikke virker. Og nede i isenkræmmeren siger de: »Vi kan godt reparere den, det koster 650 kroner til en start, men vi kan også give et specielt tilbud på en ny til 3.500 kroner«. Og så får folk en lidt ubehagelig fornemmelse og tænker, at det kan sgu ikke passe«, siger han.

»Det er den samme følelse, man har, når man står ude på genbrugspladsen og ser alt det, der bliver smidt væk. Følelsen af, at man spilder ressourcer – det er helt intuitivt«, siger han.

Ofte er det nemt at fikse

Det er præcis det samme, der er tilfældet med den pladespiller, vi har taget med til Niels Monberg. Ejeren Sune Bencke kunne lige så vel have købt en ny i stedet for denne aldrende sag af mærket Dual fra 1989, der kører for langsomt og får hans Aretha Franklin-skiver til at lyde som Barry White.

Han forsøgte at få den repareret sidste år, men radiobutikken skiftede bare drivremmen uden at teste, om det løste problemet: Da han klagede over det, svarede butikken, at pladespilleren var for gammel og sikkert »skal have ny motor eller andet«.

Det næste, der sker, er typisk: Niels Monberg finder efter lidt pilleri, panderynken og banden frem til, at problemet i virkeligheden er meget enkelt: Den møtrik, der holder hastighedsmekanismen på plads, skal strammes tre-fire omgange med en svensknøgle. Det er alt, hvad der er galt. Det tager lidt tid at få justeret hastigheden på plads, men nu er den fuldt ud duelig.

»Man tænker ofte, at det ser meget indviklet ud og må være meget svært at reparere. Men så viser det sig at være en lille ting: En symaskine, jeg havde til reparation og skilte helt ad, viste sig at skulle have noget olie på et specifikt tandhjul. Jeg havde en røremaskine, der ikke ville køre. Det viste sig, at den havde suget noget mel ind, som var brændt fast på den ene del af en kontakt. Så skrabede jeg det af med en finger«, siger han og laver en bevægelse med pegefingeren. »Så kørte den«.

Idealisten i hippiesko

Niels Monberg går i rutefarten mellem sine to garager og sit værksted iført five finger-sko, hvor skoene former sig rundt om tæerne. Det er meget hippie-naturagtigt, og et underligt clash med Monbergs blå skjorte, stålbriller og pandelampen, der får ham til »at ligne en præmienørd«, som han udtrykker det. Men fingerskoene er utrolig magelige, og der er ingen dresscode på Vedbendvænget. Egentlig passer hippiefodtøjet også fint med det idealistiske indhold i hans nye arbejde – der hvor han får sin sidste tredjedel af tilfredsstillelsen.

»Jeg har altid været en idealist. Jeg har altid tænkt meget over verdens tilstand. Klimaudfordringen er helt helt vild, og det er fuldstændig barokt, at vi i stedet snakker om burkaforbud og ghettoer, når verden er ved at gå under. Det er, som om mennesker er skabt sådan, at de først reagerer, når kaffen begynder at smage salt. Det er nu, for helvede, vi skal vende skuden. Det kan jeg virkelig blive bekymret over«, siger han.

»Jeg har tit tænkt på, hvor svært det er at gøre en forskel i verden. Der gør jeg trods alt en forskel: Den røremaskine fik nyt liv. Den blev ikke smidt ud. Det betyder noget for mig«.

Niels Monberg er ud af en ingeniørfamilie fra Virum-Sorgenfri og arbejdede i mange år som belastningstester for it-virksomheden KMD – det er dem, der laver mange af de store it-systemer til kommuner og stat. Her var hans opgave at stressteste systemerne ved at simulere, at tusindvis af borgere benyttede sig af dem samtidig.

»Det var sådan set sjovt nok. Men hvilken forskel gjorde jeg der? Dem, der tjente penge på det, var en amerikansk kapitalfond, hvis formål er at gøre KMD salgbar, når den skal sælges for milliarder til en eller anden anden investeringsfond. Jeg kunne ikke blive motiveret af det«, siger han. Det hele blev også mere og mere stressende, i takt med at KMD blev ’konkurrenceudsat’, og der var kortere og kortere tidsfrister på alt. Monberg begyndte at kunne mærke det fysisk: Snurren i fingrene. Dårlig søvn. Følelsen af stress. Samtidig havde han længe leget med tanken om at leve af at fikse ting, noget, han altid har elsket.

»Så sagde jeg: Det er nu, du. Og så forsvandt de symptomer«, siger han.

»Hvor længe tror du lever«?

Niels Monberg havde en god løn på 43.000 kroner om måneden. I sidste måned tjente han til sammenligning 11.000 kroner, godt en fjerdedel og »nogenlunde det samme som en bistandsklient«, konstaterer han tørt. Det er en stor forklaring på, hvorfor ikke flere ikke slår sig ned som altmuligreparatører – ud over nogle enkelte socialøkonomiske projekter og foreninger som Miljø- & EnergiCentret i Høje-Taastrup.

Der er ikke penge i det, og da især ikke, når man tager 200 kroner i timen og ikke har noget undersøgelsesgebyr.

Det er immervæk lidt af en lønnedgang?

»Jo, men det gik op for mig, du, at penge er et middel, ikke et mål, og hvis man ikke har brug for alle de penge, hvad fanden skal man så med dem? Vi er så vant til at tænke på de penge som pissevigtige, og det holder os fast i trædemøllen«.