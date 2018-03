'Gratis alarm' kostede et dyrt abonnement Alarmfirmaets salgsmetoder er under kritik fra forbrugerne og forbrugerjurister: Aggressive telefonsælgere respekterer hverken loven eller et nej.

Usynlige priser i alarmbranchen Verisure og G4S er markedets to store alarmfirmaer. Den billigste løsning fra G4S er 15.540 kr. over fem år, 249 kr. i abonnement om måneden. Verisure, som samarbejder med Falck, vil ikke oplyse sine priser. 200.000 husstande har en alarm med tilknyttet vagtselskab, 200.000 har alarm uden vagter. Kilde: Forbrugerrådet Tænk

Da Morten Jungdal Hansens kæreste vandt et alarmsystem fra Verisure på Facebook, følte parret sig heldige. Men det skulle snart vise sig, at gevinsten var forbundet med høje, vilkårlige regninger og masser af problemer.

»Lige så snart firmaets ’Verisure home plus’ var installeret, kørte det bare. De trak 399 kroner fra vores konto den første måned, et beløb, vi ikke havde fået at vide, at vi skulle betale«, siger Morten Jungdal Hansen, som derefter måtte bruge to dage for at komme igennem til Verisure for at klage over den uventede regning.

Derefter gik der flere måneder med forskellige abonnementspriser, som Morten Jungdal Hansen fik forhandlet sig frem til. Men efter tre måneder blev parret bedt om at betale afdrag på alarmsystemet fra Verisure.

»Så stopper festen. Man kan da ikke først vinde noget og derefter skulle betale det af. Det meddelte jeg Verisure, som så ville komme og tage systemet ned – mod et gebyr på 1.100 kroner«, siger Morten Jungdal Hansen, som hver måned brugte flere dage på at kontakte selskabet og få sine penge tilbage. Han sparede dog de 1.100 kroner ved selv at pille alarmerne ned, og endte med at slippe for at betale for abonnementerne.

»Nu vil firmaet have mig til at fjerne kritikken fra Trustpilot, men det vil jeg ikke. Hvad hvis andre kommer i samme situation og ikke kæmper for at slippe for abonnementerne«, siger Morten Jungdal Hansen.

Pas på ordet 'gratis'

Og det er da også meget problematisk at sælge eller forære noget væk som 'gratis', hvis brugeren efterfølgende opdager, at man samtidig med installationen er blevet tegnet som kunde og derved skal til at betale abonnementer eller andet, oplyser jurist i Forbrugerrådet Tænk, Paula Brammann.

»Man må ikke anvende udtrykket gratis, hvis man afkræver andre udgifter. Du skal have oplyst alle udgifter med det samme, og der må ikke være tvivl om, hvad det kommer til at koste dig, når du for eksempel får en alarm installeret«, siger Paula Brammann.

Ifølge Verisures pressechef Jeppe Grunnet Mieritz har nogle sælgere ved en fejl fremstillet det sådan, at forbrugerne havde vundet en installation af alarmerne og kaldt dem gratis, men det fik firmaet stoppet.

»Vi har en ekstern partner, som fik sagt det her, men det reagerede vi på med det samme. Det vil vi ikke have«, siger Jeppe Grunnet Mieritz.

Ordet 'gratis' dukker dog stadig op i klagerne på Trustpilot.

For Morten Jungdal Hansen er ikke ene om kritikken. På trustpilot.dk, hvor forbrugere kan beskrive virksomheder og produkter, klager mange over Verisures metoder. Men sælgerne må slet ikke ringe, medmindre den enkelte forbruger selv har givet tilladelse, understreger fuldmægtig og jurist ved Forbrugerombudsmanden Frederik von Bülow.

»Forbrugeraftaleloven forbyder langt de fleste firmaer at ringe uopfordret til forbrugerne, og det gælder også firmaer, der sælger alarmer«, siger Frederik von Bülow.

De eneste varer og serviceydelser, der må udbydes via telefonen, er forsikringer, sygetransport, bøger, redningstjenester, støtte til hjælpeorganisationer samt aviser, tidsskrifter og ugeblade.

Samtykke samles via konkurrencer

Jeppe Grunnet Mieritz understreger, at firmaet tager reglerne meget alvorligt.

»Vi får telefonnumre fra eksterne samarbejdspartnere, og vores krav er, at kunderne skal have sagt ja til at blive kontaktet, for eksempel via en konkurrence. Det er ikke altid, at folk kan huske, at de har givet lov til, at forskellige firmaer ringer til dem«, siger Jeppe Grunnet Mieritz og understreger, at Verisure undersøger sagen, hvis en forbruger klager over et uberettiget opkald. Hidtil har alle undersøgte forbrugere givet deres samtykke.

Men når en masse forbrugere ikke selv ved, at de har givet tilladelse til, at Verisure ringer, så er det samtykke ikke klart og tydeligt, som det skal være, siger juristen fra Forbrugerrådet Tænk.

»Forbrugeren skal aktivt give et samtykke og vide, at det er prisen for at deltage i en konkurrence for eksempel. Det tyder ikke på, at forbrugerne ved det, når de klager bagefter«, siger Paula Brammann, og understreger, at det er ulovligt at ringe forbrugerne op uden samtykke.

For at afprøve, hvor meget hold der er i det samtykke, Verisure har fra forbrugerne, sender journalisten bag denne artikel sit telefonnummer til Verisures pressechef. Jeg blev ringet op af en sælger fra Verisure tirsdag den 20. februar, og han startede salgstalen med at fortælle, at jeg kunne få installeret et helt alarmsystem gratis som led i en kampagne. Et system, der var 7.000 kroner værrd.

På spørgsmålet om, hvorvidt han måtte ringe til mig, forklarede sælgeren, at det måtte han, for det var et led i en aftale med Københavns Kommune. Pressechef Jeppe Grunnet Mieritz får firmaet, som har leveret mit nummer og samtykke til Verisure, Smartcom Media, til at tjekke, hvor de har mit samtykke fra. Det er efter sigende fra en konkurrence om et Samsung TV, som jeg med sikkerhed kan sige, at jeg aldrig har deltaget i.

Det kan direktøren i Smartcom Media, Ulrik Nørgaard, bekræfte. Det viser sig nemlig, at konkurrencen blev gennemført fra en ip-adresse i Tranbjerg udenfor Aarhus, langt væk fra de steder, hvor jeg færdes. Og selv om firmaet har alle mulige oplysninger om, hvor jeg bor, så er mailadressen forkert.

»Det kan være en it-robot, der har brugt dine oplysninger til at deltage i konkurrencen med dit navn og telefonnummer«, siger Ulrik Nørgaard.

Men hvordan ved I så, om andre samtykker er rigtige nok?