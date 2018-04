Kvickly, Superbrugsen, Irma, Fakta og resten af Coop fordoblede overskuddet i 2017 Formanden for Coop Lasse Bolander er udfordret som formand for detailhandelsgiganten, så den økonomiske fremgang er en kærkommen opmuntring for ham.

Cirkelkaffe, Änglemark og andre af de karakteristiske produkter fra hylder i Coops supermarkeder er blevet en bedre forretning.

Det går simpelthen bedre hos detailhandelsgiganten Coop med blandt andet kæderne Kvickly, Superbrugsen, Fakta og Irma, viser regnskabstallene for 2017.

Et samlet overskud i 527 millioner kroner i 2017 mod et overskud på 274 millioner kroner året før, bliver i en pressemeddelelse fra Coop betegnet som en »markant fremgang«.

»2017 blev endnu et udfordrende år for dagligvare branchen i Danmark. Konkurrencen i et marked med massiv overkapacitet, strukturforandringer og ændringer i forbrugernes adfærd er intens – og i det lys er vi godt tilfredse med årets resultat«, forklarer bestyrelsesformand Lasse Bolander fra Coop.

Overskuddet i hele Coop-koncernen - når associerede som for eksempel OK-benzin tælles med - så lander overskuddet fra 2017 på 624 millioner kroner mod 349 millioner kroner i 2016, mens omsætningen landede på knapt 45 milliarder kroner begge år.

»Vi fortsætter vores forandringsstrategi På Vej og går nu i gang med strategiens anden fase, 2018/20, med fokus på effektiviseringer på tværs af Coop, fortsatte investeringer i modernisering af butikker og en fortsat øget fokus på digitaliseringen«, fremhæver Lasse Bolander.

Regnskabet er positivt påvirket af engangsindtægter på 100 millioner kroner, fremgår det af meddelelsen fra Coop.

Både godt og skidt

En ekspert i detailhandel ser både gode takter og mindre gode takter i regnskabet fra Coop.

»De har formået at køre længere på literen«, konstaterer lektor Reimer Ivang ved Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet, der understreger, at vilkårene for danske detailvirksomheder er svære i disse år.

»Det danske privatforbrug ligger nogenlunde fladt, og det har det gjort i de sidste par år. Det vil sige, at Coop ikke har formået at tage en større markedsandel fra deres konkurrenter på et marked, som ikke vokser. Men det er lykkes dem at tjene nogle flere penge. Det kan man godt mene, er positivt«, siger Reimer Ivang.

Landets butikskæder står over for enorme forandringer i disse år, hvor fysisk handel i butikker flytter over på nettet.

»Det er ligesom dengang, da vi gik fra små lokale købmænd til store discount varehuse. Det er en omstilling af den samme størrelse, man er i gang med lige nu, hvor man går fra at have fysisk handel til at integrere digital handel på mange flere områder. Dem, der kan lave den omstilling står godt, og dem, der har svært ved at følge den omstilling har det svært«, siger Reimer Ivang.

Formandsopgør i Coop

For Coops formand Lasse Bolander kommer forbedringen af regnskabet som en kærkommen opmuntring midt en valgkamp om formandsposten i detailhandelsgiganten. Coop er ejet af 1,7 millioner medlemmer, hvor af de 70.000 er kommet til i 2017. Medlemmerne har sammensat et Landsråd på 124 medlemmer, som på næste lørdag vælger formand for en treårig periode.

Her er Lasse Bolander udfordret af tre modkandidater, hvor den aarhusianske forretningsmand Lars Fournais betragtes som den mest alvorlige konkurrent. Politiken har forelagt Lars Fournais regnskabsresultatet.

»Det er absolut ikke imponerende med et overskud på godt en halv milliard kroner. Det er en tynd bundlinje. En betydelig del af overskuddet kommer fra OK og engangsindtægter, men ikke fra selve kerneforretningen - detailhandlen«, siger Lars Fournais, der understreger, at han ikke har set selve regnskabet.