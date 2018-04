Ryges brevkasse: Om flot byggeri i toppen af granen og nedskæring af hæk Hver uge besvarer og kommenterer Søren Ryge læsernes spørgsmål og breve. Denne uge omhandler en skaderede og nedskæring af en hæk.

Jørgen T. Lorenzen:Vores nabo ville have fjernet et stort grantræ, der skyggede for hendes overdækkede terrasse. Familien var i gang med sav og grensaks og med at køre alle grene på genbrugspladsen. Da træet faldt for saven, viste det sig, at et skadepar havde bygget en fantastisk stor rede højt oppe i træet. Jeg var derovre for at følge fældningen.

Da jeg så reden, tog jeg et billede af den, mens naboen bar den væk. Det var en flot rede, som man kan se på billedet. Toppen eller taget af reden var faldet af, idet træet faldt, men jeg ved, at skaden altid har et tag over reden, og at den har to indgange. Jeg lagde mærke til, at reden var afsluttet hele vejen rundt foroven, med en krans af hårdt ler, som holdt sammen på det hele. Den er flot bygget og ser imponerende ud, med alle de grene, der går på kryds og tværs, for at reden kan være stabil.

Det var godt, at træet blev fældet nu i påsken. Hvis det var sket senere, så var der måske kommet æg eller unger i reden, og det ville være synd. Men skaderne har nu travlt med at bygge i et nyt grantræ på en anden nabogrund. De flyver rundt og samler grene til byggeriet. Jeg så en skade med en gren på over en halv meter, som den forsøgte at flyve med. Det lykkedes, da den fandt ud af, at grenen skulle gribes på midten, for at den kunne balancere med den.

Søren Ryge Petersen: Det er et godt brev, der fortjener at komme i avisen. For selv om det drejer sig om noget så banalt som en skaderede, så vidner det om god menneskelig iagttagelse, at den fine rede ikke bare blev fjernet som alt det andet fra træet, men taget i nærmere øjesyn.

Normalt er skadereder jo bare en bunke grene, der sidder højt oppe i et træ, og de færreste har set den på nært hold. Her kom den ned på jorden, og så var det alt andet end en bunke grene. Så var det – som så mange fuglereder – et højt specialiseret byggeri, hvor de mange grene bare tjener som et solidt fundament for selve reden, der mures op med ler og mudder og til sidst bliver foret med fjer og dun. Det tager både dage og uger at bygge en sådan rede, og så blev den fældet, hvorpå skadeparret var sure en dag eller to og derefter byggede en ny rede i et andet træ. Jeg finder den slags dybt imponerende.

Bent Schiermer:Vi har ved vores sommerhus på Møn en hæk af rød kornel. Den er egenhændigt plantet i 2002 eller 2003. Den er blevet høj, noget vindbøjet, og nogle af grenene ligger langs jorden. Kort sagt: Den er ikke køn, som den står nu. Vil det være en god idé at skære den ned for at få den tilbage, smuk, tæt og livskraftig? I bekræftende fald: hvor langt ned?

Søren Ryge Petersen:Den er nem. Klip hele hækken ned til ca. 20 cm over jorden. Med en motorsav går det som lyn og torden. Allerede denne sommer vil det vælte op med nye, røde skud, mindst en halv meter, og næste år vil den være meterhøj.

Sådan kan man gøre med næsten alle buske og hækplanter, dog ikke de stedsegrønne, for det er heldigvis planternes indbyggede natur, at når de bliver ædt af hjorte, køer, heste eller får, så skyder de fra bunden igen. Hvis man ikke kan holde ud at undvære sin hæk så længe, kan man lave fornyelsen i etaper. Klippe halvdelen af de gamle skud ned nu og resten næste år. Så kan man ikke bruge motorsav, men må nøjes med høgenæbbet, og så ta’r det meget længere tid, og hækken bliver en uskøn blanding af gammelt og nyt