Hotdogen er motorvejenes konge

Hundredvis af lærere, pædagoger, sygeplejersker og andre offentligt ansatte råber slagord og svinger med plakater. De står på Skt. Annæ Plads i det centrale København foran Forligsinstitutionen, hvor Anders Bondo Christensen går rundt og snakker og giver interviews til de fremmødte journalister. Bondo får et halstørklæde med et slogan stukket i hænderne. Han holder det op i strakte arme som en anden fodboldfan, mens der knipses fotos med telefonerne.

Det er tirsdag, da alle troede, at slutspurten i årets forhandlinger om nye overenskomster for 750.000 offentligt skulle sættes ind. Her er lærernes arbejdstidsregler, som nu er bestemt ved lov, et nøgletema. De øvrige forbund har gennem en musketered lovet at stå sammen med lærerne, så de igen kan få en frivillig aftale om deres arbejdstidsregler – men holder musketereden?

Lærernes formand og topforhandler for den halve million kommunalt ansatte smutter ind i forligsen, da seancen med halstørklædet er slut. Nitten timer senere er det slut – for nogle dage. Konflikten, som vil sende en halv million offentligt ansatte ud i lockout eller strejke, er udsat 14 dage af forligsmand Mette Christensen. Og der er nyt møde fredag, og lørdag mødtes parterne igen – et møde, der ikke var slut ved redaktionens slutning.

Den 59-årige Anders Bondo Christensens forkærlighed for maratonløb kommer virkelig til at stå sin prøve under disse overenskomstforhandlinger, som allerede har stået på i månedsvis. Siden Anders Bondo løb sit første maraton for mere end 30 år siden, er det blevet til dusinvis af løb, gerne et om året. Og ikke bare for at gennemføre – tiden skal helst være under tre en halv time.