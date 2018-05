Få danskere gider skifte leverandør af strømmen til stikkontakten i hjemmet Der er ikke mange penge at hente, hvis man indhenter tilbud fra forskellige elselskaber. Branchen giver indviklede regler skylden.

Hvis du ikke har tænkt på at skifte elselskab for nylig, er du helt normal. Kun 5 procent af danskerne skiftede elselskab i 2017 – trods selskabernes massive marketingindsats.

Det er faktisk færre end to år tidligere, hvor 7 procent af elkunderne i 2015 skiftede leverandør af strøm, viser tal fra brancheorganisationen Dansk Energi, som repræsenterer de selskaber, som producerer og sælger el. Elbranchen så gerne, at deres kunder var meget mere interesserede i markedet.

»Det vil medføre mere dynamik, bedre produkter, bedre priser«, lyder det fra Kamilla Thingvad fra Dansk Energi.

Mere aktive elkunder betyder ifølge Dansk Energi, at der stilles flere og nye krav til elhandlerne. Flere krav skaber nye produkter, services og innovative forretningsmodeller – nye produkter og tjenester skaber vækst, velstand og nye arbejdspladser, lyder det – til gavn for samfundsøkonomien og den grønne omstilling.

Grafikken over nedenfor ses bedst på en stor skærm.

I 2014 kastede den forbrugerejede detailhandelsgigant Coop med blandt andet butikskæderne Kvickly, Superbrugsen og Irma sig ind i at formidle strømaftaler til deres 1,7 millioner medlemmer. Salget af el sker gennem et datterselskab, benzinselskabet OK, som samarbejder med energiselskabet Seas-NVE, der leverer elektriciteten.

Kunderne kan indgå tre forskellige typer købsaftaler: fast pris, variabel pris og grøn strøm. I løbet af godt fire år har Coop fået 73.000 e-kunder – under 5 procent af medlemmerne.

»Vi er ganske godt tilfredse med antallet af kunder. Elektricitet er et lavinteresseområde, og vi har ikke sat kæmpekampagner i gang for at få elkunder«, siger informationsdirektør Jens Juul Nielsen fra Coop.

Coop sender dog med jævne mellemrum mails til deres medlemmer med tilbud om at skifte leverandør af strøm, og Seas-NVE har også af og til sælgere i Coops butikker.

Elselskaber bærer selv skyld

Det er Seas-NVE, som står for Coops grønne elvalg, og af Seas-NVEs samlede 400.000 kunder har 2,5 procent valgt grønt – for 12 øre ekstra per kilowatt-time garanteres kunden blandt andet, at netop det beløb investeres i nye vindmøller eller solceller. De træge elkunder bærer branchen selv en stor del af ansvaret for, mener cheføkonom Martin Salomon fra Forbrugerrådet Tænk.

Det eneste, de konkurrerer om, det er den rå elpris, som lige nu kun udgør omkring 20 procent af regningen John Thøgersen, professor

»Den måde, selskaberne har opført sig på over for kunderne, har dæmpet entusiasmen«, siger han og henviser til en række klagesager, der blandt andet har ført til indgreb fra Forbrugerombudsmanden. Klagesagerne gjaldt blandt andet telefonsalg, hvor sælgerne ikke gjorde opmærksom på, at man rent faktisk var i gang med at skifte udbyder – kun at priserne blev »opdateret« – eller at man pludselig havde skiftet selskab, efter at en sælger havde talt i telefon med ens barn.

»Den slags giver dårlig omtale«, siger Martin Salomon.

Desuden er der ikke meget at spare. Gevinsten ved at skifte elselskab er for mange familier på 2-30 kr. om måneden, så der er lille økonomisk vinding, siger professor i forbrugeradfærd, John Thøgersen fra Aarhus Universitet.

»Det eneste, de konkurrerer om, det er den rå elpris, som lige nu kun udgør omkring 20 procent af regningen. Det er altså meget små beløb, man kan spare per år. Under 100 kr. for de fleste. Det står ikke mål med, hvor besværligt det er at skifte«.

De samme tanker har Forbrugerrådet Tænk gjort sig.