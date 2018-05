Grim, men god og billigere: Nu får den krumme agurk og andre skæve grøntsager oprejsning Uperfekte skabninger får en chance i udvalgte dagligvarebutikker for at mindske madspild.

Billeder af grøntsager og frugter med finurlige gevækster eller utraditionelle former høster ofte klik på sociale medier og præsenteres med jævne mellemrum på avisernes bagsider. Det er sjovt, når tomater, peberfrugter, agurker og så videre ikke ser ud, som de plejer.

Men mangfoldigheden præmieres ikke, når afgrøderne følger den slagne vej fra jord over supermarkedernes grøntsagsafdelinger til forbrugernes bord. I første led sorteres skæve udgaver i vidt omfang fra til industrivarer eller ender i containere og destrueres.

33.000 ton grønt går til spilde

»Madspildet i produktionen har vist sig at være større, end vi længe har troet. Ifølge Nordisk Ministerråds nyeste rapport ’Food losses and waste in primary production - Data collection in the Nordic countries’ spilder dansk landbrug årligt over 33.000 ton grøntsager«, siger Selina Juul fra bevægelsen Stop Spild Af Mad.

FAKTA: Undgå spild Skrot idealformen Stop Spild Af Mad, Rema 1000 og to gartnerier bekæmper madspild med nyt initiativ. Skæve grøntsager som f.eks. krumme agurker, grimme tomater og undervægtige peberfrugter sættes nu til salg i Rema 1000 butikker landet over. Prisen bliver som udgangspunkt cirka 15 procent lavere end for 1. klasses varer. Gartnerierne og Rema 1000 donerer desuden til sammen 25 øre per solgt enhed til Stop Spild Af Mad. Der spildes følge Nordisk Ministerråd årligt cirka 33.000 ton grøntsager i den primære sektor. Vis mere

For at nedbringe spildet af sunde, friske fødevarer har Stop Spild Af Mad i samarbejde med gartnerierne Alfred Pedersen & Søn samt Gartneriet Østervang Sjælland og Rema 1000 iværksat et nyt initiativ.

Flere slags grøntsager, der på grund af deres udseende normalt sorteres fra, vil fremover blive sat til salg i nogle af dagligvarekædens 308 butikker. I første omgang tomat, agurk og peber.

Man har ment, at folk ikke ville have dem, men vi tror, at den opfattelse er forældet Selina Juul

»Man har ment, at folk ikke ville have dem, men vi tror, at den opfattelse er forældet. Den franske supermarkedskæde Intermarché har i flere år haft stor succes med at sælge frugt og grønt, som ellers ville være blevet smidt ud«, siger Selina Juul og fortsætter:

»Forhåbentlig tager andre producenter og kæder ideen op, så vi får en ny bølge i bekæmpelsen af madspild«.

Det naturlige rykker frem

Rema 1000s indkøbs- og marketingdirektør Anders Jensen er spændt på, hvad forsøget viser om forbrugernes prioriteter. Gennem årene er det bare blevet sådan, at flotte standardiserede varer blev prioriteret, men på det seneste har noget rykket sig.

Der er kommet fokus på varens oprindelse, lokale vare og små producenter. I den sammenhæng er skæve grøntsager nærmere blevet et positivt tegn på naturlighed

»Der er kommet fokus på varens oprindelse, lokale vare og små producenter. I den sammenhæng er skæve grøntsager nærmere blevet et positivt tegn på naturlighed i modsætning til noget, der ligner industrifremstillede varer«, siger han.

Initiativet er ikke styret af en nøje fastlagt plan. Producenterne udbyder de mængder, der nu er, og så må det vise sig, om det er for få eller for mange i forhold til efterspørgslen.

»Vi ser hvad der sker og får nogle erfaringer. Jeg håber, det bliver en permanent ordning, så grøntsagerne ikke ender med at ligge på jorden. Måske henvender andre leverandører sig med andre produkter«, siger Anders Jensen fra Rema 1000.

Fordel for alle parter

Dagligvarekæden oplyser, at 2. klasses varerne som udgangspunkt sælges cirka 15 procent billigere.

Hos andelsselskabet GASA Odense Frugt - Grønt, som Gartneriet Østervang Sjælland hører under, er man også spændt på, hvad initiativet fører med sig.

Når det, som salgschef Per Madsen siger, »gælder om at få brugt det hele«, sætter kun fantasien grænser i forhold til typer af frugt og grønt, som ordningen kan omfatte.

Testvarer blev revet væk

Salgschef Claus Duedal Jakobsen fra Alfred Pedersen & Søn, som er landets største producent af tomater, har en begrundet forventning om, at folk vil tage godt imod grøntvarerne, der efter sorteringsstandarderne er 2. klasses.

»Vi testede sidste år salg af nogle bakker, og de blev solgt før 1. klassesvarerne, så der var god opbakning. Smagen er jo stadig 1. klasses, og prisen er attraktiv«, siger han.