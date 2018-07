Arggghhh, emballagen fylder mere end take away-maden: Dansk firma har succes med at bruge porcelæn i stedet for plastik

Kender du det? Det giver mening at gøre en travl dag mere overskuelig ved at vælge takeaway eller få mad bragt via en fast ordning. Men måltidet får let en fad eftersmag, når man bagefter dumper en hel pose med engangsemballage i skraldespanden.

Ingen aner, hvor mange stykker plastik, det drejer sig om, men et skøn beregnet ud fra den miljøafgift på cirka 20 kroner per kilo engangsemballage, som forretningsdrivende indbetaler til staten, giver et fingerpeg.

Regner man baglæns fra et provenu på cirka 700 millioner kroner årligt, lander vi ifølge Skatteministeriet på et årligt forbrug på cirka 35.000 ton engangsemballage i Danmark.

Det er en afsindig tung omkostning for små virksomheder, og det er noget værre griseri Jacob Mors

»Det er en afsindig tung omkostning for små virksomheder, og det er noget værre griseri. Emballagen har en meget kort levetid, mens maden transporteres fra A til B, før den smides ud«, siger Jacob Mors, der ejer firmaet Madvognen.

For 10 år siden kvittede han et job som ingeniør »for at gøre noget ved den usunde og ensformige takeaway-kultur«, i første omgang med et par madvogne i Birkerød og Helsinge, men firmaet voksede og er i dag et netværk af lokale køkkener på Sjælland, Fyn og i Jylland, der har som mål at trække færdigretter i retning af øget bæredygtighed.

Fakta om plastikforbrug Stigning: Siden 1998 har vi hver især brugt cirka 100 kg plastik om året. I 1960 brugte hver dansker 6,5 kg plastik om året. Begræns stigning: EU er på vej med flere initiativer, der skal begrænse vores forbrug af plastik. Regeringen har lavet en national handlingsplan mod plastikforurening. Masser af firmaer og frivillige arbejder på at begrænse plastikspild. Kilder: Plastindustrien og Plastic Change

De første 5 år drev Jacob Mors selv et køkken, og han husker tydeligt frustrationen, når han hver måned modtog en palle med plastemballage bestilt fra handelsportalen Alibabas kolossale udbud af ’disposable food containers’.

»Det var dyrt, forurenende og gav ikke mening, så jeg begyndte at afprøve nye typer emballage«, siger han.

Sidste år gav firmaet efter eget udsagn som de første i Danmark kunderne mulighed for at vælge mellem emballage af porcelæn og plastik, og den idé har vist sig at holde.

God økonomi, øget bæredygtighed

»Vi har faktisk kun gode erfaringer. Der er ikke rigtig nogle minusser«, konstaterer Jacob Mors og uddyber:

»Køkkenerne skal tage opvasken, men har ellers ingen omkostninger ved at bruge porcelæn, og det har kunderne heller ikke. Det økonomiske incitament går hånd i hånd med ønsket om at gøre noget for miljøet«.

Logistikken er til at have med at gøre for de lokale køkkener, fordi de opererer ud fra en fælles platform/app, der er specialdesignet til at håndtere pant-keramik. Systemet er enkelt: Brugeren betaler 30 kroner for hver skål, men man får pengene igen, når skålen afleveres. Fuldstændig som når man køber en kasse øl. Buddet registrerer på en app antallet af skåle, der leveres og returneres.

Nu skal kunder betale for plastisk

Kunderne har modtaget muligheden så positivt, at firmaet på det seneste er begyndt at kræve betaling for plastikemballage. Ikke med avance, men så den faktiske udgift dækkes.

»Det gør det mere synligt. Købes der mad til en familie, sender man hurtigt 20 kroner lige i skraldespanden. Glæden ved at undgå plastikspild har skaffet os en del stamkunder«, siger Jacob Mors.

Plastindustrien: Ja til genbrug

Direktør i Plastindustrien Thomas Drustrup kan sagtens følge filosofien bag projektet, for »det giver ingen mening, når plastik bare bliver smidt ud og sendt til forbrænding«. Brug af porcelæn til madordninger er en mulighed.

Men det giver nok endnu bedre mening at benytte genbrugsbeholdere af hård plastik som f.eks. Tupperware

»Men det giver nok endnu bedre mening at benytte genbrugsbeholdere af hård plastik som f.eks. Tupperware. Den slags beholdere beskytter maden lige så godt, er lige så lette at rengøre, og så har de den fordel, at de vejer mindre og ikke går i stykker, hvis man taber dem«, siger han.

Alle ældre vælger porcelæn

Cirka halvdelen af Madvognens familiekunder vælger porcelæn. Logisk nok flere blandt de faste kunder og færre blandt dem, der ikke ved, hvornår de køber næste gang. I gruppen af ældre kunder vælger alle porcelæn.

Tilkendegivelser fra købere i alle aldre vidner om, at der eksisterer en aversion mod smid-ud-plast i mange forskellige grupperinger.

Også hos Evelin Lind Jensen fra Helsinge. Hun har lavet mad til hjemmeboende børn i 40 år, for hun fik en efternøler, da hendes ældste søn var 20 år.

Hun kan lide at lave mad, men som alenemor i de fleste år og med job som pædagog inden for psykiatrien var det nødvendigt at supplere med takeaway, så hun har tit stået tilbage med engangsemballage i store mængder.

»Det er frygteligt, for det er i den grad ressourcespild«, siger Evelin og tilføjer tørt:

Jeg prøver at være miljøbevidst, men desværre er vi nærmest tvangsindlagt til at deltage i overforbruget af plastik Evelin Lind Jensen

»Jeg prøver at være miljøbevidst, men desværre er vi nærmest tvangsindlagt til at deltage i overforbruget af plastik. Når man køber kød i supermarkedet, ligger det jo altid i plastikbakker«.

Evelin Lind Jensen ser kun fordele ved at porcelæn frem for plastik. Foto: Michael Avanzini

Evelin Lind Jensen ser kun fordele ved at porcelæn frem for plastik. Foto: Michael Avanzini

Da Evelin Lind Jensen i forbindelse med et længere sygeforløb ikke havde overskud til at lave varm mad, begyndte hun at købe færdigmad til sig selv.

Det første firma, hun prøvede, blev droppet – der var for lidt grønt og for lidt variation. Men så hørte den 70-årige kvinde fra en sygeplejerske om Madvognen, hvis leverancer blev en fast del af hendes hverdag, indtil hun blev erklæret rask.

Delikat og praktisk løsning

»Maden kom i sådan nogle små søde skåle af porcelæn, det er meget delikat at få retterne på den måde. Skålene kan gå i mikroovnen, så det er let, hvis man ikke kan spise op, når den varme mad leveres. Og de skal bare lige skylles, så vasker køkkenet dem op«, siger Evelin Lind Jensen og slutter:

»Desuden splatter tingene ikke så let sammen, som når man får mad i plastikbakker«.