Hvorfor skal en liter havremælk koste 20 kroner, når man kan lave det selv for 1 krone? Sådan lyder kritikken fra forbrugere af de populære mælkeerstatninger baseret på havre, soja, ris og andre meget billige råvarer. Industrien afviser.

Flere og flere danskere er langsomt begyndt at vende sig fra almindelig mælk og over mod mælkeerstatninger lavet af korn eller bønner. Ofte fordi de mener, det er sundere eller bedre for miljøet og dyrevelfærden.