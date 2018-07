Emma på 23 flyttede fra Nørrebro til Svaneke for at holde høns og finde ro Et ønske om at prøve det stille liv på landet har fået Emma Broberg på 23 år til at flytte alene fra Nørrebro til Svaneke. Hverdagen går med at passe dyr og dyrke sine egne grøntsager.

En flue summer rundt om sig selv i haven bag det røde bindingsværkshus. Ved siden af huset står en kornmark så høj, at man nærmest drukner i den. Med hagen løftet svæver blikket over de gule strå og fanger havet, der bruser mod klipperne.

»Jeg har gjort det for at lære mig selv bedre at kende. Det synes jeg også virkelig, jeg har«.

Emma Broberg på 23 år er flyttet ind på Kjøllergård i Svaneke. Et stort, gammelt gårdhus, som hendes forældre købte sidste efterår som sommerhus. Haven er endnu større med en lille lund af æbletræer, meterhøje blomster i alle regnbuens farver og et figentræ med oceaner af frugter lige til at plukke. De er bare ikke helt modne endnu.

For fire måneder siden, da sneen stadig dalede, pakkede Emma Broberg sit tøj og kørte mod færgen til Bornholm. I bakspejlet skimtedes hverdagslivet mellem Nørrebros gamle bygninger, talrige cafeer og farverige mennesker. Et storbyliv, som mange unge ellers flytter til.

Serie Derfor flytter vi Danskerne flytter i gennemsnit 5,88 gange i deres voksenliv. De fleste flytninger sker før vi er i 30’erne. Fra 50’erne og op bliver det mere og mere sjældent vi flytter. Oftest flytter vi, når livet ændrer sig. Når vi skal studere, får en partner, får børn, bliver skilt, bliver alene eller får en ny familie eller partner. I de kommende uger fokuserer vi på flytninger, der bryder det gænge mønster. I næste uge kan du møde Tina og Morten Berger-Schøn der er flyttet fra deres 200 m2 villalejlighed i Charlottenlund til en lejlighed i Københavns Nordhavn for at udleve en drøm om et andet seniorliv. Vis mere

Med sig i kufferten havde Emma Broberg et ønske om at finde tilbage til de glemte ting, hun engang kunne lide at lave. Væk fra behovet for altid at skulle følge med i alt, hvad der sker. Væk fra telefonens skærm som efterhånden var blevet en form for »sutteklud«, hver gang kedsomheden trængte sig på. Væk fra frygten for at gå glip af noget.

»Jeg synes, det er et lidt ucharmerende træk, at man har sådan et behov for at være med til alt. Det er det med at have nok i sig selv eller kunne finde glæde i andre ting og kunne dyrke noget bare for sin egen skyld«.

På hattehylden i bilen stod der bakker med jord, hvor der var plantet små frø og ideer i. Ideer om en hverdag som landmand, hvor dagene går med at passe sine dyr og dyrke sine egne grøntsager.

Lidt er også godt

I dag er sneen for længst smeltet på Kjøllergård i Svaneke. Solen bager på den blå himmel, og jorden higer efter vand i de tre store plantekasser, som Emma Broberg selv har bygget. Her har hun plantet de frø, som hun havde forspiret hjemme i lejligheden på Nørrebro.

»Man tror, det er så simpelt bare at stikke et frø i jorden, men når man står med det, så bliver man helt i tvivl om, hvorvidt man overhovedet gør det rigtigt. Lige pludselig opstår der vildt mange måder, man kan stikke et frø ned i jorden på«, siger hun og åbner for vandslangen.

Bondemanden, der solgte Kjøllergård, ejer stadig de gule kornmarker og den gamle lade. Men huset og den store have er også rigeligt for Emma Broberg, der er vokset op i hovedstaden og ingen erfaringer har som landmand. Derfor blev biblioteket flittigt besøgt inden afrejsen, hvor hun læste om alt fra, hvordan man planter på en måde, der er sundest for jorden, til, hvordan man passer høns.

»Der ligger så meget forberedelse bag. Især, når man ikke har nogen som helst idé om, hvad fanden det er, man har gang i«.

Hovedet springer af vandslangen, og vandet sprøjter ud til alle sider, da hun forsøger at sætte det på igen. Det er svært, når vandstrålen bliver ved med at skubbe brusehovedet væk, men det lykkes til sidst, og armene ryger med jubel i vejret.

Foto: Pelle Rink Det vrimler med små, røde jordbær på Kjøllergård. De smager sødt af dansk sommer - en smag der ikke kan købes i butikkerne.

Det vrimler med små, røde jordbær på Kjøllergård. De smager sødt af dansk sommer - en smag der ikke kan købes i butikkerne. Foto: Pelle Rink

I den ene af plantekasserne er der en bar plet mellem salaten og fenniklen. Der skulle have været plantet squash, men det har hun ikke lige fået gjort. Faktisk står der en hel kurv fyldt med forskellige frø inde på køkkenbordet. 75 pakker frø, der er kommet med fra Nørrebro, men ikke er blevet plantet – og nok heller ikke bliver det.

»Det er også bare the story of my life, at jeg ikke lytter til det med at begrænse sig, men lige bider over lidt for meget. Det blev for meget, og jeg vil hellere bare have det, der er, og prøve at lykkes med det«.

Ved siden af fenniklen er majsplanterne på vej op. De er ikke så store endnu, kun toppene titter op ad jorden. Til gengæld har tomatplanterne vokset sig over en meter høje. De gror i et drivhus, som hun også selv har bygget. Selve huset var egentlig nemt nok at samle. Den svære opgave var at planlægge, hvor soklerne skulle stå, så de kunne skabe et stabilt fundament.

Frihed med eller uden forventninger

Inde i det landlige køkken hænger en seddel på køleskabet, hvor der med håndskrift står time for time, hvad der skal ske i løbet af dagen. Morgenen begynder med at vågne mellem klokken 8 og 9 og lytte til radio eller podcast – ikke skærm, står der med streg under ikke. Bagefter er der morgenmad og kaffe mellem 9 og 10. Og hun skal huske at nyde det og give sig god tid. Resten af formiddagen går med at passe høns og have.

Emma Broberg skrev planen, fordi hun var blevet fanget i en hverdag, hvor hun ikke vidste, hvad tiden skulle bruges på. Hun sov længe. Gik måske en tur. Men det blev ikke til ret meget mere end det.

»Der er ikke nogen, der har forventninger til, hvornår jeg møder op et sted, eller bestemte opgaver, jeg skal udføre. Jeg er virkelig fri. Det er ret svært at administrere på en eller anden måde«.

Det kan godt være lidt svært, når alle vennerne tager ud og rejser og til festivaler. Det gør Emma Broberg også normalt, men ikke i år. Nu er der nogle dyr og planter, der skal passes.

Det kan godt være lidt svært, når alle vennerne tager ud og rejser og til festivaler. Det gør Emma Broberg også normalt, men ikke i år. Nu er der nogle dyr og planter, der skal passes.

Med undtagelse af et par måneder sidste sommer, efter Emma Broberg blev færdig med sin uddannelse i entrepreneurship og design, har hun aldrig prøvet et liv uden faste planer. Og da uddannelsen viste sig ikke at være den rigtige vej for hende, begyndte hun at arbejde i en vuggestue. Det er også der, hun har sparet pengene op til at kunne bo på Kjøllergård uden en løncheck.

Efter frokosten klokken 13 er der valgfri aktivitet – dog ingen skærm, står der igen med streg under. Læs en bog, tegn, skriv, er nogle af de ting, der står listet som mulige aktiviteter på en seddel ved siden af. Ting, hun engang kunne lide at lave.

Alene i stilheden

Emma Broberg har aldrig før prøvet at bo alene. På Nørrebro, hvor der altid er liv og mennesker, bor hun sammen med sin kæreste. Han er ikke taget med til Bornholm, men sejler over med færgen cirka hver anden weekend.