Nyuddannede akademikere må holde ferie uden penge Hold ferie alligevel selv om du ikke kan få feriepenge, lyder opfordringen fra Djøf, juristernes og økonomernes fagforbund.

Mange tusinde unge har med eksamen i hånden taget fat på deres første job som nyuddannede her i forsommeren, men hvad så med sommerferie.

Det er et spørgsmål, som hele tiden dukker op fagforbundet for jurister og økonomer Djøf’s rådgivningscenter.

»De nyansatte må gerne holde ferien, og har også ret til at holde tre sammenhængende uger her i sommer. De nyansatte har ret til at holde de ugers ferie, som ferieloven giver mulighed for, men arbejdsgiverende har ikke pligt til at betale løn for de nyansatte i deres ferie, så det er ferie uden løn«, siger Bella Lea Buono, chefkonsulent i Djøfs rådgivningscenter.

»Vi har set, at der nogen, som holder ferie, og bagefter opdager, at de ikke har fået løn. Det kommer som en slem overraskelse«, siger Bella Lea Buono.

Baggrunden for ferien uden løn er, at de feriepenge, som der holdes ferie for nu, skulle være optjent i 2017.

Ny lov på vej

Forvirringen om retten til feriepenge for nyuddannede er særlig stor i år, fordi Folketinget netop har vedtaget en ny ferielov. Danmark er på grund af en EU-dom blevet tvunget til at ændre feriereglerne, så nyuddannede får ret til at holde ferie med løn med det samme, når de er blevet ansat.

Men de nye regler træder først i kraft fra september 2020. På det tidspunkt får nyuddannede ret til at holde 2,08 feriedag pr. måned, de har været ansat.

Nyuddannede kan få arbejdsløshedsunderstøttelse – den såkaldte dimittendsats på godt 13.000 kroner om måneden, men de kan ikke få feriedagpenge.

»Hvis du skal have feriedagpenge – understøttelse i ferien – i denne sommer, så bliver de beregnet af den understøttelse, som du fik i 2017. Har du ikke fået dagpenge i 2017, kan du ikke få feriedagpenge nu«, siger forsikringschef Niels Bjerre fra Magistrenes a-kasse.

»Der er dog en undtagelse. Hvis der er kollektivt ferielukket på din arbejdsplads, så du altså ikke selv bestemmer om, du vil holde ferie, kan du få dagpenge, når arbejdspladsen er lukket. Du må bare ikke holde ferie, skal være tilmeldt jobcenteret og skal søge ledige job«, siger Niels Bjerre, der ikke kan sætte tal på, hvor mange der kan nyde godt af den regel, men oplyser, at nogle undervisningssteder har lukket om sommeren.

Sidste chance kunne være at få hjælp fra det offentlige til at holde ferie for.

»Men mulighederne for at få kontanthjælp i ferien er yderst begrænset, så hvis du ikke har feriepenge fra et studiejob, så må du nok belave dig på selv at betale feriedagene, men du kan selvfølgelig også afstå fra at holde ferie. Det er en ret til ferie – ikke en pligt til at holde ferie, du har«, siger Niels Bjerre.

Hold ferie alligevel

I Djøf glæder de sig over, at der er enkelte grupper der i deres overenskomst har ret til nogle feriedage allerede fra fra første ansættelsesår.

Ved forårets overenskomstforhandlinger blev det for eksempel forhandlet ind i statens overenskomst for akademikere, at nyuddannede ret til fem feriedage med løn i det første ansættelsessår.

»Sådan er der nogle, som er heldige. Det er også muligt at tage spørgsmålet om ferie, når man er i den afsluttende fase af en ansættelse. Der, hvor arbejdsgiver har bestemt sig, og lønnen skal forhandles på plads«, siger Bella Lea Buono, der mener, at arbejdsgiver og nyansat har en fælles interesse i muligheden for at holde ferie.

»Det er lang tid til næste sommer uden ferie, så vi opfordrer nyuddannede at holde ferie selv uden løn, men det er også i arbejdsgivernes interesse at give nyansatte et pusterum, så de ikke skal gå helt år uden ferie«, siger Bella Lea Buono.

Arbejdsgivere skal ifølge ferieloven betale feriepenge af lønnen.