Mød gammelfarfar på 93 og Katrine på næsten to: På en fynsk bondegård bor fire generationer sammen

Han vendte tanken med resten af familien, der syntes, ideen var rigtig god. Så skulle der tænkes og diskuteres. Også med Sidsels familie og kommunen om, hvordan det kunne lade sig gøre. De fandt frem til en ordning, hvor Christian og Sidsel bor for sig selv i deres eget hus på gården i Revninge, går på stu – en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – i hverdagene og besøger Sidsels forældre i København hver anden weekend.

Christian og Sidsel blev gift sidste år.

Hver morgen kommer Linda over og vækker Christian og Sidsel og laver morgenmad til dem: to blødkogte æg hver ude fra hønsene og noget yoghurt. Senere sørger hun for, at de kommer af sted til bussen i ordentlig tid, når de skal på deres ungdomsuddannelse i Kerteminde – og skifte bus, det kan de godt, forsikrer de. Om eftermiddagen og i weekenden hjælper de begge til på gården. Sidsel kan godt lide at lave mad, mens Christian er glad for at arbejde med dyr og jord.

»Christian er rigtig god til maskiner«, siger Mads, og Christian viser sine højre overarms muskler.

Linda og Mads er glade for, at børnene får lov at se mange af livets aspekter.

»De kan både se livet med Christian og Sidsel, som jo har et anderledes liv, og gammelfarfar, som er gammel og godt kan være syg. Der har været ambulancer et par gange. Det giver et alsidigt billede af livet«, siger Mads og fortæller grinende, at livet på landet også har ledt til nogle sjove episoder.

»Børnene er jo med til at køre dyrene til slagteren og så videre. Og engang, da der kom en ambulance om natten til gammelfarfar med to paramedicinere, sagde Steen, at det kunne være, de skulle aflive gammelfarfar denne gang, for det var jo synd, hvis han skulle lide. Der gloede de lidt, de to paramedicinere fra Sjælland – og jeg måtte sige, at vi jo er på landet«.

»Ja, det var mig, der sagde det«. Steen smiler.

Steen viser rundt. Først i hans eget hus. Der er en stor stue med tv-hjørne og et stort ovalt spisebord. I hjørnet ved fjernsynet står der et modelhus.

»Det er mit hus, som jeg har lavet i skolen«, siger Steen og lægger hånden på et perfekt bindingsværkshus med stråtag, som han selv har muret og bundet. Der sidder en lille strikket mand indeni.

Man kan godt blive uvenner

Steen viser forældrenes soveværelse – med jacuzzibadeværelse – Katrines legeværelse, fars kontor, børneværelset, hvor de de alle tre sover, og hvor alle Steens lege-traktorer står. Frederik på 8 kommer ind og viser sine bamser frem. Steen viser videre – et bryggers med en lang række gummistøvler i størrelsesorden fra 44 til 23, og hans mors gårdbutik med naboens glaskunst, fasters smykker og kød fra gården.

Familiens gummistøvler.

»Herovre bor onkel Christian«, siger Steen og peger på huset ved siden af. Christian går med ind. I soveværelset står Sidsels brudekjole på en gine.

»Vi blev gift sidste år«, siger Christian. Men de to har været kærester, siden de var 12 år og gik på samme specialskole.





Linda og Katrine.

Hvis Mads skulle give et godt råd til andre, der overvejer at flytte sammen med deres forældre, er det at lave en plan for, hvad der skal ske, hvis man flytter fra hinanden igen.

»Vi lavede et retsligt dokument, hvor vi har skrevet ned, hvem der skal have hvad, hvor længe man har til at flytte og så videre. Vi får aldrig brug for det, men det er en stor tryghed at vide, at det findes, hvis der nu skulle ske noget«, siger han.

For selvfølgelig kan man blive uvenner, når man bor så tæt.