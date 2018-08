Sarah Skarum: Venlighed gør alt bedre. Selv kage

Forleden pillede jeg Nigella Lawsons kogebog ’Køkkenets gudinde’ ud af reolen. Jeg ville bage til mine nye kolleger, og jeg var så træt, at jeg næsten ikke kunne tænke – er du vimmer, det er hårdt at begynde på et nyt sted – så jeg ville bage hendes brownies, de går aldrig galt, de smager godt, kan transporteres på en cykel, og så minder de mig om en særlig aften.

Jeg hørte nemlig første gang om den en aften for mange år siden, da jeg stadig var praktikant her på avisen. Jeg kan ikke huske anledningen, men en flok af mine kolleger spiste på en tapasrestaurant på Hauser Plads. Jeg kom senere, og jeg kom til at sidde ved siden af en af fotografernes hustru. Hvorfor hun var der, kan jeg ikke gennemskue, men det var hun, og hun sad med et spædbarn i armene, og vi snakkede sammen. Om hvor godt det var, at de havde fået barn nummer to. Jeg har fire søskende, og jeg forsømmer aldrig en lejlighed til at advokere for, at alle børn skal have søskende. Man fødes og dør nok alene, men har man søskende, er man mindre ensom undervejs.

Det var en lillebitte samtale, som man har tusindvis af i løbet af et liv. Men det var også en samtale, som man kun har få af i sit liv

Vi talte om barnedåben, selve arrangementet, og hvad de skulle spise, for jeg gider altid snakke om mad. Hun fortalte, at de ville bage Lawsons brownies. Og at de ville komme ekstra hvid chokolade i, så kagen blev endnu mere konfektagtig. Måske skulle der frugt til.

Det var en lillebitte samtale, som man har tusindvis af i løbet af et liv. Men det var også en samtale, som man kun har få af i sit liv, for hun tog mig alvorligt; jeg, der bare var en ung pige, et lille pjok, og hun var en voksen mor til to. Men vi talte sammen, som var vi ligeværdige. Hun var venlig og rar og imødekommende, og jeg følte mig set. Som om hun oprigtig var interesseret i, hvad jeg vidste. Den fornemmelse glemmer jeg aldrig.

Derfor undrer det mig sådan, at jeg aldrig selv cykler hjem og tænker ’hvorfor var jeg ikke venligere?’, men at jeg i stedet så tit kører gennem byen, mens jeg alt for sent udtænker snedige, spydige og skarpe svar på ting, folk har sagt til mig. Jeg forestiller mig, hvordan jeg skulle afvæbne dem, sætte folk på plads. Jeg færdiggør meningsudvekslinger inde i mit hoved og lover mig selv, at jeg næste gang er skrappere og skarpere. Jeg vil vinde, de andre skal tabe, selv om alle taber, når nogen skal ydmyges.

Det er så dumt, for mens skarphed gør ondt, lyser venlighed gennem år, tid og minder. Den forsvinder aldrig, den lille klump af venlighed, der gløder, hver gang jeg tænker på hende. Taknemmeligheden er lige så levende som den aften, hvor jeg cyklede hjem. Et blødt forende lag om sjælen, der gør det nemmere at gå gennem verden, selv på de svære dage, for venlighed gør alt bedre. Selv kage.