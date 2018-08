Tænketank: Vi kan halvere klimakrisen med skov og kunstigt kød Verden kan halvere CO2-udledningerne ved to enkle greb: Dyrk kød og mælk kunstigt i laboratoriet, og plant skov på de fleste marker. Det viser beregninger fra tænketanken Concito. Men det støder mod den herskende forestilling om naturlighed, siger Concitos videnschef.

Krisen for kloden og klimaet kan lige nu synes uoverstigelig. Men vi kunne fjerne halvdelen af vores udledning af CO 2 og andre drivhusgasser inden for ganske få årtier ved at droppe kød fra dyr.

Kort sagt går løsningen ud på, at vi bytter kød og mælkeprodukter fra især kvæg ud med kunstigt laboratoriekød, tilbagefører Jordens skovareal til, hvordan det så ud i omkring år 1800, og dyrker de resterende bedste 10 procent landbrugsjord ekstremt intensivt.

Der er mange dyrevelfærdsudfordringer med vores kødproduktion, og problemer med for eksempel bakterieresistens, og de problemer går væk, hvis du kan lave kødet uden dyr Torben Chrintz, videnschef hos Concitos

Det viser beregninger, som klimatænketanken Concito har foretaget. Scenariet er et tankeeksperiment, der skal illustrere, hvor stort potentialet er. Det bliver næppe til virkelighed lige med det første: Landbruget er verdens største arbejdsplads, og omvæltningerne ville være enorme.

»Et land som Danmark har en stor indtægt fra animalsk produktion, og hvis der kom sådan et forslag, ville Lars Løkke nok kæmpe imod med næb og klør. Forestil dig så fattige lande, hvis eneste indtægt er landbrugsproduktion – det ville ikke kunne ske. Der ville være oprør. Men det er en udvikling, der vil komme stille og roligt«, siger videnschef Torben Chrintz, Concito, der har foretaget beregningerne.

»Det er svært at forestille sig, at man kan løse klimaproblemet med de teknologier, man har nu, uden også at genplante skove. Teoretisk kan man løse en stor del af problemet alene med det. Men det kræver, at man dyrker de resterende jorder ekstremt intensivt, det vil sige fuld skrue på genmanipulation og bioteknologi. Det støder imod manges forestillinger om naturlighed,. Til gengæld vil du forgrønne hele jordkloden og løse rigtig mange andre miljøproblemer«, siger Chrintz.

Han peger på, at genskovning har virket tidligere: Forskning har vist, at CO 2 -mængden faldt i 1500-tallet, efter at europæerne ankom til Sydamerika og slog 90 procent af den oprindelige befolkning ihjel. Befolkningens marker, samlet set på størrelse med Californien, groede hurtigt til med skov, og udløste et målbart fald af CO 2 i atmosfæren – det har forskerne kunnet måle i iskerneboring i Antarktis.

Kunstigt kød fra kødfabrikker

I Concitos tankeeksperiment kommer de første 40 procents reduktion ved, at man genrejser de skovarealer, der er blevet fældet siden år 1800 – svarende til 2 milliarder hektar skov, ifølge FN’s fødevareorganisation FAO.

Et træ binder CO 2 , når det vokser, og alene det greb vil fjerne 20 milliarder tons CO 2 fra klodens samlede udledninger, der ligger på godt 50 milliarder tons om året. De næste 10 procent op til de 50 procent kommer fra at afskaffe kvæg og andre drøvtyggere, der har ansvaret for en meget høj udledning af drivhusgasser i form af metan fra deres bøvser.

I den teoretiske verden ville en diktator kunne tvinge folk til at blive vegetarer, og det er også den vision, mange miljøaktivister har.

Men i en verden, hvor kødefterspørgslen ifølge FN vil stige 70 procent inden 2050, er det ifølge Concito et andet element, der skal til: nemlig fremkomsten af kunstigt kød og mælk baseret på stamceller og fremstillet i enorme tanke på kødfabrikker.

Det er en fremtid, som techvirksomheder i hele verden arbejder på at realisere under betegnelser som clean meat og clean animal products – altså animalsk protein og fedt fremkommet uden brug af levende dyr. Det gælder for eksempel Perfect Day, der efter planen allerede næste år lancerer rigtige mælkeproteiner produceret af gærceller, der har fået indsplejset gener fra køer.

I teorien kan fabrikker med den teknologi dyrke kød med langt lavere CO 2 -udslip, vand og ressourceforbrug og – ikke uvæsentligt – til en lavere pris, end landbruget kan.

»Når det kunstige kød på et tidspunkt smagsmæssigt og økonomisk er den nuværende produktion overlegen, så vil skiftet ske automatisk«, siger Torben Chrintz.

Vil der ikke være et stort problem i at overbevise folk om, at det er en god idé? Hvad med klamhedsfaktoren i, at det er kunstigt?