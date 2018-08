Nemt, hurtigt og (relativt) billigt: Få en robot til at investere dine sparepenge Træt af nulrente på opsparingskontoen? Men lige så træt ved tanken om at kaste dig ud i aktier og obligationer for at få dine penge til at yngle? Så er du i målgruppen for bankernes nye investerings-apps.

Jeg havde i flere år tænkt på , at jeg gerne ville begynde at investere, og da jeg blev 18, begyndte jeg. Og det var utrolig nemt at komme i gang med. Det er sjovt at se, hvordan mine penge vokser måned for måned i stedet for at blive brugt. Min drøm er, at min kæreste og jeg kan købe vores eget hus for opsparingen, men det ligger stadig langt ude i fremtiden«.

Andrea Louise Boa er 21 år og læser markedsføringsøkonomi. Og så har hun i nogle år investeret gennem June, som ikke er en kvinde, men en robot.

Fem robotter på markedet

Eller nærmere bestemt er det navnet på Danske Banks digitale investeringsløsning, som er et forsøg på at gøre opsparing i aktier og obligationer mere overskueligt, tidsbesparende og ikke mindst billigere end traditionel værdipapirhandel gennem banken.

June åbnede i 2017 som den første på markedet. Men de små og mellemstore banker fulgte hurtigt efter med deres bud på en investerings-app, og det samme gjorde en uafhængig udbyder, Nord.

Guide Sådan kommer du i gang med en investeringsrobot 1. Beslut dig for, hvilken investeringsrobot du har lyst til at bruge. Nogle udbydere kræver, at du er kunde i deres tilknyttede bank.

2. Hent appen eller gå ind på hjemmesiden. 3. Svar på spørgsmål om dine forventninger til investeringen: Hvor meget vil du skyde ind, hvornår skal du bruge pengene, og hvor stor risiko er du parat til at løbe? 4. Svar på flere spørgsmål om din økonomi. 5. Du får nu oplyst, hvilken pulje robotten anbefaler dig at investere i. Men du kan også vælge at en anden pulje, hvis du ikke er enig. 6. Nu skal du oprette en konto — det kan være hos banken selv eller i en tilknyttet partnerbank. 7. Underskriv med NemID. 8. Overfør nogle penge til kontoen. 9. Nu er du investor og kan på telefonen holde øje med, hvordan din investering udvikler sig.

Til september er Nordea klar med Nora, og så vil danskerne have fem investeringsrobotter at vælge imellem: Rådgiveren i kød og blod er nemlig erstattet af en robot, der ved hjælp af en række spørgsmål i en app anbefaler, hvilken pulje du bør investere i. Selve investeringen foretager du også i appen.

Typisk er der mellem 3 og 5 puljer at vælge imellem, alt efter hvor høj risiko for tab du er villig til at løbe med dine penge.

Den nemme løsning

Mens du får et rundt nul i rente på en almindelig opsparingskonto i banken, kan du i øjeblikket — som tommelfingerregel — forvente et afkast på omkring 5 procent årligt før omkostninger, hvis du vælger at sætte dine penge i en pulje med halvt aktier, halvt obligationer. Men endnu er investeringsrobotterne så nyt et fænomen i Danmark, at det er svært at sammenligne deres afkast.

Samtidig er de fem digitale investeringsløsninger forskellige, både når det gælder etisk screening af aktierne i puljerne, beskatning af afkastet og den pris, du betaler for at få dine penge investeret.

Men fælles for robotterne er, at det skal være nemt for alle at komme i gang. Også for dem, der ligesom Andrea Louise Boa er nybegyndere, og dem, der kun har mindre beløb; du kan gå om bord i investeringsuniverset med helt ned til 100 kroner.

For Andrea Louise Boas vedkommende var det resterne af børneopsparingen, der blev skudt ind i June.

»For den voksede ikke rigtig, da den stod i banken. Og så virkede June som et godt sted at starte«, konstaterer hun.

Bliv investor til halv pris

Bankernes digitale investeringsløsninger virker langt hen ad vejen som de investeringsbeviser — det vil sige puljer med aktier og/eller obligationer — som pengeinstitutterne i forvejen har på hylden:

Du behøver ikke passe investeringerne, men kan nøjes med at tjekke udviklingen, når du alligevel sidder med mobilen i sofahjørnet. Og dine penge spredes via puljerne på værdipapirer i forskellige brancher og lande. Det betyder, at din risiko for tab ikke er nær så høj, som hvis du satte alt i ét selskab som f.eks. Google eller Vestas.

Men der er to afgørende forskelle:

1. Robotterne forvalter primært dine penge passivt. Det vil sige, at investeringen ikke er håndplukket (også kaldet aktivt forvaltet), men indeholder de samme aktier som et på forhånd udvalgt indeks — f.eks. et indeks over de største globale virksomheder. Det holder prisen nede.

2. Omkostningerne ligger i intervallet 0,6-1,1 procent af din investering årligt. Det er i runde tal halvdelen af de typisk 2 procent, du betaler, hvis du går ned i banken, taler med en rådgiver og derefter får hende til at købe investeringsbeviser.

Og det, der er sparet, er som bekendt tjent.

Kvinder og unge går robotvejen

Foreløbig har danske kunder sendt et sted mellem en halv og en hel milliard kroner i sparepenge ud at arbejde i værdipapirer med et par tryk på mobilen, lyder vurderingen.

Og de lavere omkostninger er helt afgørende for investeringsrobotternes fremmarch, mener Mette Harbo Bossow.

Hun er ansvarlig for den digitale løsning Sparindex. Det er en del af Sparinvest-koncernen, som en række mindre banker og sparekasser står bag.

»Men der er faktisk tre megatrends i det: Folk er utrolig prisbevidste på alle punkter og ved, at kvalitet ikke behøver være dyrt. Der er også tilgængeligheden — vi vil ikke bruge mere tid end højst nødvendigt, for vores tid er kostbar«, siger hun.

»Og så vil flere og flere gerne selv tage kontrollen over deres investering. Ikke alle ønsker at søge investeringsrådgivning, så de googler sig til det, de ikke ved i forvejen«.

Også Eric Pedersen, direktør i Nordea Invest, der står bag robotten Nora, peger på den lette adgang som en vigtig faktor.

Nora er allerede lanceret i Sverige, og her viser de første erfaringer, at især kvinder og unge mennesker henter den digitale løsning ned på mobilen og går i gang.

Inflationen æder din opsparing

»Vi ser Nora som et supplement til de investeringstilbud, vi allerede har i banken. Det er til dem, der ikke gider bruge tid på at tale med en rådgiver, eller som ikke vil betale for rådgivningen«, siger han.

»Der kan være nogen, der ikke kommer i gang med at investere, fordi det virker bøvlet. Men man går glip af virkelig meget, hvis man har mange kontanter stående i banken«, tilføjer Eric Pedersen.

Nationalbankens seneste opgørelse fra april viste, at hver voksen dansker nu i gennemsnit har 220.000 kroner stående i banken til ingen eller minimal rente. Og når man ikke får rente af en opsparing, betyder inflationen, at pengene bliver mindre og mindre værd.

Men er de digitale investeringsløsninger med robotrådgivning så en fornuftig vej at gå, hvis man beslutter sig for, at nu skal der altså gøres alvor af det dér med aktier og obligationer?