Ekspert: Derfor er passiv investering en god idé Passivt er billigt. Og jo lavere omkostninger, jo mere afkast er der til dig.

Hvordan bliver man rig af at investere?



Det korte svar er, at du gør klogt i at gå efter de lavest mulige omkostninger — for så får du mest muligt af afkastet i din egen lomme. Kodeordet til en fornuftig opsparing er for de fleste passive investeringer, og det er netop den måde, dine penge bliver forvaltet på i de nye investeringsrobotter.

»Aktiv forvaltning er dyrere, men det skaber ikke et ekstra afkast. Og ny lovgivning har gjort, at honorarer er blevet mere tydelige. I takt med at investorer bliver mere oplyste, går flere og flere efter passive investeringer«, siger Rune Wagenitz Sørensen, direktør i det uafhængige formueplejefirma Miranova, der forvalter 4 mia. kroner for sine kunder.

Mange handler giver lavt afkast

Aktiv forvaltning, som er det, langt hovedparten af de danske, bankejede investeringsforeninger benytter, betyder groft sagt, at der sidder nogle højtlønnede porteføljemanagere og køber og sælger aktier hele tiden i forsøget på at finde de bedste og undgå de dårlige. Hver handel koster, og det er dig, der betaler.

»Hvis du kigger på de danske investeringsforeninger, så er det dem med højest handelsaktivitet og høje omkostninger, der har det laveste afkast«, påpeger Rune Wagenitz Sørensen.

Hvis du derimod investerer passivt, sættes dine penge en gang for alle i en fond med en række aktier, der afspejler et indeks — det kunne f.eks. være det danske C20-indeks med de 20 mest omsatte aktier herhjemme eller MSCI Global-indekset over de største virksomheder i verdens i-lande.

De passive fonde kræver ingen handler, og derfor holdes omkostningerne på et minimum; du kan få en såkaldt ETF helt ned til 0,04 procent årligt, hvor en typisk dansk investeringsforening med aktivt udvalgte aktier nemt koster 50 gange så meget i omkostninger.

ETF’er — det står for Exchange Traded Funds — er udenlandske, børsnoterede indeksfonde. Og en række af puljerne i investeringsrobotterne på det danske marked er netop sat sammen af forskellige ETF’er. Efterspørgslen efter denne type fonde er stigende blandt private over hele verden.

Tag hele høstakken

»Jeg har anbefalet ETF’er i 10 år«, siger Rune Wagenitz Sørensen, som kalder det en nem, billig og sikker måde at investere på.

Dit afkast bliver hverken meget højt eller meget lavt. Det kommer til at svare til markedsudviklingen på det indeks, din investering følger. Er de førende danske aktier i C20-indekset f.eks. steget 10 procent på et år, vil du som indeks-investor høste stort set det samme.

Når du ejer en lillebitte del af en masse forskellige aktier, køber du nemlig populært sagt hele høstakken i stedet for at lede efter nålen i høstakken, altså den næste børskomet —som du sandsynligvis alligevel ikke finder.