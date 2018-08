Tre års kamp: Sagen begyndte i Aalborg for tre år siden En ansat oplevede, at chefen fik adgang til personlige sundhedsdata. Nu ændres loven.

Det kom som en overraskelse for politikere, ministre og læger, da Politiken for tre år siden kunne fortælle, at arbejdsgivere havde ret til at få indblik i langtidssygemeldtes helbredsoplysninger.

Ankestyrelsen sagde i 2015 god for at udlevere meget personlige sygdomsdata i en sag om en langtidssygemeldt teknisk assistent. Hun var sygemeldt med stress i sommeren 2015, da det kommunale jobcenter i Aalborg bad om såkaldte statusattester fra læge og psykolog.

Statusattesterne skulle jobcentret bruge til at vurdere sygeforløbet og den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til jobbet. Kvindens arbejdsgiver bad om aktindsigt i attesterne og fik dem i midten af august 2015. Få dage efter blev kvinden fyret.

I papirerne skriver både læge og psykolog nemlig, at kvinden har et anstrengt forhold til sin nærmeste chef. Lægen skriver, at hun »påtænker at opsige sin stilling«, og det er også beskrevet, hvilken medicin hun får. Kvinden føler sig misforstået af lægen, men ikke desto mindre er det de oplysninger, som arbejdsgiveren fik.

I Teknisk Landsforbund, som førte kvindens sag, er der glæde over lovforslaget fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, der vil begrænse arbejdsgiveres adgang til aktindsigt.

Det løser ikke alle problemer Byrial Bjørst, advokat

»Arbejdsgivere har tidligere nærmest per automatik fået udleveret helbredsoplysninger, som langtidssygmeldte har troet, at de har givet i fortrolighed til en læge eller psykolog. Det bliver der nu sat en stopper for«, siger Teknisk Landsforbunds advokat Byrial Bjørst.



De kommunale jobcentre kan som nævnt indhente statusattester fra sygemeldtes læger og psykologer, så de kan danne sig et overblik over sygdommens varighed og alvor. Og det er statusattesterne, som arbejdsgivere har kunnet få indsigt i. Det har de, fordi mange ansatte får løn under sygdom fra arbejdsgiverne, og arbejdsgiverne får så de sygedagpenge, som den ansatte skulle have haft fra kommunekassen. Arbejdsgiveren træder populært sagt i den syges sted, og bliver på den måde part i sygesagen og får ret til aktindsigt.

Med ministerens lovforslag mister arbejdsgiverne denne ret med undtagelse af situationer, hvor oplysningerne har »væsentlig betydning for, at arbejdsgiveren kan varetage sine økonomiske interesser i en sag om refusion af sygedagpenge«.

»Det løser ikke alle problemer. Der vil stadig være arbejdsgivere, som kan få helbredsoplysninger, men frem over skal der være en konkret anledning at udlevere dem. I vores sag fra Aalborg ville arbejdsgiveren ikke kunne have fået oplysningerne«, siger Byrial Bjørst, der mener, at den langtidssyge burde høres, inden helbredsoplysningerne bliver givet videre.

Hos arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv mener advokat Steffen Kjøller Jensen, at det kan være problematisk, at adgangen til aktindsigt bliver begrænset.

»Vi skal ikke snage i langtidssygemeldte helbredsoplysninger, men hvis refusionen af sygedagpenge bliver stoppet, så er det en afgørelse af stor økonomisk betydning for en virksomhed. Derfor vil vi gerne have mulighed for at se om afgørelsen er korrekt«, siger Steffen Kjøller Jensen om lovforslaget.