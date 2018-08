Helt stille yoga

3 øvelser

Restorativ yoga: Er en passiv form for yoga, som med tæpper, klodser andre hjælpemidler afbøder ethvert pres på kroppen for at opnå dyb afslapning. Stillingerne er uden stræk og holdes ofte i længere tid end i yin-yoga.

Yin-yoga: Afhjælper spændinger og øger smidighed i muskler og led ved hjælp af langvarige blide stræk. Er mere meditativ end restorativ yoga.