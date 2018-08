Tre forældre fortæller, hvordan det er at leve vegansk med deres børn Det bliver mere og mere udbredt, at børn undværer animalske fødevarer i opvæksten. Til Vegetarisk Festival i København blev der sat fokus på de fordomme og udfordringer, man møder, hvis man som forælder har besluttet, at ens barn skal leve vegansk.

Is, pandekager, burgere og tacoskaller.

De mange food trucks, som strategisk står i en halvcirkel rundt om borde-bænke-sættene, ser tilsyneladende ud til at lange det samme mad hen over disken, som til ethvert andet af de madmarkeder, der er så populære i disse år. Men selv food trucks kan overraske, for her er alting vegansk eller vegetarisk. Pandekagerne er uden æg og komælk, og burgerne har ikke set skyggen af en traditionel hakkebøf.

Til og med søndag er der Vegetarisk Festival ved Tiøren på Amager, og hvad der på mange måder er helt, som det plejer, har altså lige fået et tvist, som fjerner svinet fra pølsen og erstatter den med soja i en eventuel hotdogkonkurrence.

I Det Rullende Madværksted kan man på de transportable kogeplader gå amok på stegepanden med squash og blomkål, man kan købe læssevis af kogebøger med inspiration til kødløs madlavning, og man kan gå til oplæg under de hvide teltduge for at få gode råd og viden til en vegetarisk og vegansk livsstil. En livsstil, der har det med at afstedkomme stærke reaktioner, når det bringes til landsdækkende debat.

Sådan et emne er debatten om forældre, der i forlængelse af egen livsførelse vælger, at deres børn skal leve vegansk.

Senest i juni blussede debatten igen op, efter Sundhedsstyrelsen udsendte et notat til landets sundhedsplejersker, som mange så som en blåstempling af vegansk kost til spædbørn. Det var det ikke, måtte man senere forstå på Styrelsen. Faktum er, at notatet igen fik diskussionen frem i medierne, om hvorvidt det er skadeligt for små børn at leve vegansk.

I lys af den debat, har Vegetarisk Festival inviteret et panel bestående af klinisk diætist Maria Felding og tre forældre, som lever vegansk med deres børn, ind i Sharing Space-teltet for at snakke om, hvordan man opdrager sine børn til ikke at indtage animalske produkter og tackler de fordomme, man møder i omverden. Ingen af de tre forældre har oplevet, at deres børns veganske opvækst har medført problemer i forhold til sundhed eller trivsel.

Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Ville se lægeerklæring

En pige i børnehavealderen piller sig i næsen og hopper ned fra sin mors skød. Uanset om hun lever vegansk eller ej, har pigen i hvert fald for meget energi til at lytte til erfaringsudvekslingen på scenen. Hun vil ud og lege på motorikbanen, der belejligt er sat op uden for teltet.

Er man i tvivl, om hvorvidt det at leve vegansk er en voksende tendens i Danmark, skal man bare spørge Maria Felding.

»For 5 år siden, fik jeg rundt regnet 0 henvendelser fra folk, der havde spørgsmål til en vegansk kost for deres børn. I dag bare stiger og stiger antallet«, lyder det fra scenen.

Felding kan samtidig fortælle de fremmødte, at så længe man som forælder er opmærksom på, at spædbarnet blandt andet får nok jern og B12-vitamin, som barnet får gennem modermælken eller gennem bælgfrugter, kan det sagtens lade sig gøre at leve vegansk.

Jurist og kogebogsforfatter Mia Sommer har med tre børn på 4, 5 og 10 år erfaring med at opfostre sine børn på en vegansk kost. Da børnene skulle gå fra at blive ammet til at få fast føde, var processen egentlig med få undtagelser, som ved alle andre børm. Kødpålægget på rugbrøddet blev for eksemplet erstattet af hummus, og kødets proteiner fik børnene blandt andet gennem linser og bønner.

Mia Sommer forklarer, at hun de seneste 10 år har oplevet et paradigmeskift, når det kommer til omverdens syn på, at hendes børn lever vegansk ligesom deres mor.

»Da min søn på 10 år startede i vuggestue, ville institutionslederen se en lægeerklæring, fordi jeg sagde, han levede vegansk. Da jeg forklarede, at det kunne man ikke forlange, blev det truet med, at de ville indberette det til kommunen. Med mine to andre børn på fire og fem, har der ikke været problemer«, siger Mia Sommer.

De to andre forældre på scenen nikker samstemmende. Mathias Eilenberg, som driver bloggen PlantePusherne med sin kone Nina, har stort set ikke oplevet problemer med institutioner eller sundhedspersonale i forhold til sine to børn. Det samme med Charlotte Milo.

Den medicinstuderende mor erfarede alligevel tidligere i år, at børnenes veganske livsstil kan bringe sindene i kog rundt omkring i Danmark. Hele mediemøllen fra DR til Go'aften Danmark måtte hun igennem i marts, da hun fortalte om sin 1-årige søn, der ligesom hende selv lever vegansk. Efterspillet for det hele fandt hun imidlertid »positivt«.