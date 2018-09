Britisk forfatter guider til morgenens magi: Derfor skal du stå op, længe før vækkeuret ringer Stå op, før du behøver. I tusmørket kan du være alene og komme tættere på naturen — og måske på dig selv, siger britisk forfatter. Han står tit op klokken 4, men du kan starte med at stå en halv time tidligere op end normalt, foreslår han. Og opleve morgenens magi.

København er meget meget stille mandag morgen kl. 5, hvor kun de, der leverer byens skjulte serviceydelser, er vågne. Avisbude, skraldemænd, vaskerichauffører, der leverer linned til hoteller. Et par taxaer, en politibil, der tænder sirenen for køre gennem et tomt rødt kryds. Ude over Trekroner Fortet er nattehimlen sprækket og lyset langsomt ved at bryde frem.