Børns svømmekundskaber er skyllet ud med badevandet Hvert andet barn mellem 7 og 14 år kan enten slet ikke svømme eller svømmer usikkert, viser analyse. Flere kommuner overvejer at skære folkeskolens svømmetimer i hallerne væk.

I Faaborg-Midtfyn Kommune bliver børn fragtet i bus fra deres lokale folkeskole til en af områdets to svømmehaller i Ringe og Faaborg. Her klæder ungerne om, hopper i klorvandet og øver sig i brystsvømning, rygcrawl og bjærgning, hvorefter de klæder om igen og med fugtigt hår og friske hoveder bliver kørt retur til resten af skoledagen. Men det kan være slut næste år. Politikerne i byrådet overvejer nemlig helt at sløjfe undervisningen i svømmehallerne. Det fremgår af kommunens eget sparekatalog, at der årligt kan spares 812.000 kroner på kørsel til og fra hallerne. Konsekvensen bliver ikke pakket ind:

»Ved nedlæggelse af svømmeundervisningen vil det være op til det enkelte barns forældre at sikre barnets svømmefærdigheder. Det må derfor forventes, at færre børn har lært at svømme, når de går ud af folkeskolen, end det er tilfældet i dag«, skriver kommunens embedsmænd i kataloget, der sætter grå hår i hovedet på politikerne i disse uger, fordi de er fanget mellem ønsket om at lære børnene at svømme og kravet om at spare penge på budgettet.

Børn har brug for mere tid i vandet

Kommunen er ikke den eneste, hvor politikerne overvejer at droppe svømning i folkeskolen. Eksempelvis har Hørsholm og Ikast-Brande lignende forslag med i deres sparekatalog til forhandlinger om husholdningsbudgettet for næste år. I Faaborg-Midtfyn forklarer borgmester Hans Stavnsager (S) tankerne bag:

»Det er vigtigt for mig at sige, at det ikke er sikkert, at det bliver gennemført«, begynder borgmesteren.

»Men det er transporten til og fra svømmehallerne, som forslaget handler om. Vi har ti skoler i kommunen. Dem, som ligger tæt på hallerne, vil kunne beholde undervisningen ved at lade eleverne gå derhen selv. De skoler, som ligger længere væk, må selv dække udgiften til transport, men i realiteten vil det være svært, fordi skolerne ikke har voldsomt mange penge. De må så gennemføre undervisningen andre steder end i svømmehallen. Jeg er ikke ekspert, men man kan i et vist omfang kompensere for det med en anden form for undervisning og tørsvømning. Vi vurderer, at det kan komme til at berøre højst 7 af kommunens folkeskoler«, siger Hans Stavnsager.

Folkeskolen Mål efter 5. klasse Eleven kan sikre sig selv i vand, begå sig ansvarligt i og på vand og udføre teknikker til bjærgnings- og livredning. Eleven har viden om teknikker til at svømme og flyde, regler for sikker adfærd i og på vand, teknikker til bjærgning og livredning.

Det er den slags overvejelser, som får hjertet til at hoppe i brystet på livreddere og svømmelærere, der til daglig arbejder benhårdt på at lære børn at svømme.

En undersøgelse fra Dansk Svømmeunion og TrygFonden tegner således et opsigtsvækkende billede af, hvordan det står til med danske børns svømmekundskaber. Gennem forældrene er 1.782 børn i alderen 7 til 14 år blevet kontaktet og stillet spørgsmål om deres svømmeevner. Resultaterne viser, at godt halvdelen er børnene ikke er svømmeduelige. Enten kan de slet ikke svømme, eller også kan de ikke svømme længere end 200 meter og må derfor »betegnes som usikre svømmere«, som det hedder i undersøgelsen. Skal flere børn lære at svømme, er det alfa og omega, at de får mere tid i vandet i folkeskolen, lyder det fra parterne, der har taget initiativ til undersøgelsen, der også blev gennemført for tre år siden med et tilsvarende resultat. Der er altså brug for det stik modsatte af det, som fremgår af kommuners sparekatalog.

»Svømmeklubber er presset med lange ventelister og mangel på tid i hallerne. Så hvis samfundet har en ambition om, at alle skal lære at svømme, er det helt afgørende at kigge andre steder hen end på klubberne. Skolerne er det eneste sted, som kan rumme alle børn, men vi kan desværre se i undersøgelsen, at mere end hvert femte barn svarer, at deres skole slet ikke tilbyder svømmeundervisning. Det er den helt forkerte vej at gå og meget alvorligt«, siger Tobias Marling, der er projektleder i Dansk Svømmeunion.

Det resultat er nogenlunde i tråd med en undersøgelse, som Syddansk Universitet foretog for nogle år siden. Den viste, at hver femte kommune enten allerede havde droppet svømmeundervisning i vand eller overvejede det. Dansk Svømmeunion og TrygFonden står bag et initiativ, der med blandt andet oplysning og undervisning arbejder mod det mål, at alle skal lære at svømme tidligt i livet. Tobias Marling kan godt sætte sig ind i, at lang transport fra skole til svømmehal både kan være dyrt og tidskrævende. En ugentlig dobbeltlektion i svømning i et halvt eller et helt skoleår ender med 20-30 minutter i vandet hver uge, hvilket ifølge fagfolk langtfra er nok til at lære at svømme sikkert.

»Tiden i vandet bliver meget kort i forhold til omkostningerne. Det handler derfor om at finde mere vandtid for pengene, for det er tiden i vandet, som gør eleverne svømmeduelige. Det kræver mere fleksible skoleskemaer, når der er langt til den nærmeste svømmehal. En mulighed er at have kortere og mere intensive forløb flere gange om året«, siger Tobias Marling fra Dansk Svømmeunion.

Med lange ventelister til svømmeklubber strømmer børn i hovedstadsområdet til privat svømmeundervisning, hvor det kan koste 4.000 kroner for 30 lektioner på 30 minutter per sæson på et af de eftertragtede hold. Altså et godt stykke over 100 kroner per gang. Det er langtfra alle forældre, der har råd til at betale det beløb for hvert af deres børn, og resultatet er, at der opstår social ulighed i, hvilke børn som kan svømme. Børn af forældre med penge på lommen og høj uddannelse svømmer ifølge undersøgelsen fra YouGov bedre end gennemsnittet. Den skævhed bør kommunerne arbejde for at udligne ved at prioritere svømmeundervisningen i folkeskolerne højere, mener Dansk Svømmeunion og Trygfonden.

Der står ingen steder i læseplanen for faget idræt i folkeskolen, at eleverne skal læreat svømme. Derimod er der fokus på, at børnene lærer at tage ansvar og handle ud fra »egen formåen i og på vand«. Vandtilvænning og tryghed er i fokus, og eleverne skal introduceres til svømmeteknikker. Der er intet krav til, hvor undervisningen finder sted, og hvilket omfang den har.

Ifølge Peter Pannula Toft, kontorchef for børn og folkeskole i Kommunernes Landsforening, bør kommunerne »træffe kloge beslutninger« om undervisning i svømning, så børnene ikke bruger for meget tid i bussen og for lidt tid i bassinet. En mulighed er at have svømning på skemaet hver anden eller tredje uge i stedet for en gang om ugen og så til gengæld have mere tid i vandet per gang og få mere intensiv undervisning.

»Jeg har fuld tiltro til, at kommunerne er opmærksomme på reglerne på området og gør deres bedste«, siger han.