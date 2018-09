Tunen er tilbage i dansk farvand: Nu begynder kampen om kæmpefisken Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) har sat gang i arbejdet for, at Danmark får en kvote, så der kan fiskes efter tun i vores farvande. Kampen står både i EU og herhjemme.

Tunfisk på mellem 200 og 300 kilo svømmer i øjeblikket lystigt rundt i de danske farvande og mæsker sig i sild og makrel efter at have været stort set forsvundet i et halvt århundrede.

I Skagerrak har fiskere med blytunge arme fanget og genudsat over 80 kæmpefisk de seneste uger som led i et forskningsprojekt. I Øresund bliver der arrangeret fiskesafari, hvor folk bliver sejlet ud på bølgerne for at se de imponerende fisk springe fri af vandet i jagten på flygtende stimer af byttefisk.

De senere år er der blevet observeret enkelte tun på denne tid af året, men mængden af blåfinnede tun har i år nået nye højder, beretter lystfiskere og biologer, der har været i nærkontakt med rovfiskene.

Og nu begynder kampen om, hvem der skal have ret til at fange de store og lukrative fisk. Erhvervsfiskere får gyldne øjne over muligheden for at fange den kostbare fisk, der kan afsættes for 100.000 kroner per styk på det internationale marked. I Japan betaler restauratører rask væk millioner af kroner for de bedste eksemplarer af netop denne art.

Samtidig ser lystfiskere store muligheder i at etablere et fiskeri efter den måske mest eftertragtede sportsfisk i verden og forestiller sig, at Danmark kan blive et tunmekka, som velhavende lystfiskere fra hele verden vil strømme til i august og september, hvor den imponerende blåfinnede tun svømmer gennem de danske have på sit ædetogt.

Det er sensationelt, så mange tun vi har set og mærket Kim Aarestrup, biolog

I regeringen har fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) allerede gjort de indledende øvelser, så Danmark kan få andel i den fangstkvote for tun, der er aftalt og fordelt internationalt, oplyser hun til Politiken. En af hendes embedsmænd sad i november sidste år således med ved bordet til årsmøde i Marokko i den internationale kommission for bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), som Danmark nu er medlem af, for at gøre det klart, at vi er interesserede i fiskeri efter tun. Det er i denne kommission, det bliver afgjort, hvor store mængder af de atlantiske tun der må fanges hvert år, ligesom det er her, kvoterne bliver fordelt.

»Vi har meldt os ind i kampen«, siger ministeren.

Rovdrift og overfiskeri

Lige nu er det altså slet ikke lovligt for hverken lyst- eller erhvervsfiskere at fiske efter blåfinnede tun i de danske farvande. Når de store rovfisk alligevel har givet euforiske fiskere syre i armene de seneste uger, skyldes det, at forskere fra DTU Aqua har fået en dispensation fra ICCAT til at fange, mærke og genudsætte tun i Skagerrak for at undersøge bestanden.

I årtier var der et spektakulært fiskeri efter tun i danske farvande i nogle måneder af sommeren og efteråret, men fisken forsvandt i løbet af 1960'erne, formentlig fordi bestanden blev mindre, ligesom byttedyrene makrel og sild blev fisket ned i danske farvande, så tunen holdt sig væk.

Mange års rovdrift og overfiskeri efter tun i Atlanterhavet og Middelhavet mundede ud i, at ICCAT sænkede mængden af tun, der må fanges, ligesom der blev vedtaget en genopretningsplan, der har fået bestanden til at vokse de senere år. I år må der således fanges 28.000 ton blåfinnet tun, stigende til 36.000 ton i 2020. Og nu svømmer tunen igen i de danske farvande, ligesom bestandene af byttefisk som sild og makrel er i vækst.

»Der er ingen tvivl om, at vi alle bliver fascinerede over, at tunen er her. Der tegner sig nogle nye og spændende muligheder for fiskeri, hvis vi kan få en aftale om en kvote, så vi kan fiske efter tunen«, siger Eva Kjer Hansen.

I givet fald skal Danmark have fat i en bid af den kvote, som EU har. Og det kan blive svært nok, da middelhavslande med et stort tunfiskeri vil kæmpe med næb og klør for at beholde deres andel. Derfor udestår der en del diplomatisk armlægning, hvor Danmark kan stå i en situation, hvor vi skal afgive fiskekvoter for andre arter for at få mulighed for at fange tun.

Samtidig er ICCAT »stærkt influeret af middelhavslandene og ikke mindst Spanien, Portugal og Marokko«, skriver embedsmanden i Fiskeriministeriet i sit referat fra mødet i tunkommissionen. Ligesom han gør klart, at andre lande har »gennem flere år uden held forsøgt at opnå en egen tunkvote«. Til gengæld giver det en vis optimisme, at to andre skandinaviske lande, Norge og Island, har en kvote.

Personer som Verner W. Hansen får julelys i øjnene, når samtalen handler om udsigten til igen at etablere et lystfiskeri efter tun i danske farvande. Han er formand for Danmarks Sportsfiskerforbund og kan selv huske, da der var et »fantastisk tunfiskeri i Øresund og omkring Sjælland«.