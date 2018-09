Direktør om kæmpesommerhuse: Vi hjælper udkantsdanmark Købmænd og restauranter er glade turisterne i kæmpesommerhusene, siger direktør i svar på kritikken.

Byggeriet af store sommerhuse med plads til 10, 20 eller 30 overnattende gæster har været en redningsplanke for mange af de udkantsområder, som har svært ved at tiltrække turister.

Det er meldingen fra Skanlux, der står bag en stor del af de populære sommerhuse, der ifølge flere kritikere udfordrer både natur og lovregler og som har udløst naboprotester. Men kritikken rammer ved siden af, mener medstifter og salgsdirektør i Skanlux, Jakob Nautrup:

»Hvis du spørger købmanden og spisestederne, så er de glade for, at der kommer flere kunder. Det får flere turister til et område, og det vil ni ud af ti synes er positivt«.



Anerkender du, at et område skifter karakter, når I opfører 12 kæmpesommerhuse?

»Jeg anerkender, at købmanden og restauranten, som skal leve af turister, har bedre chancer for at overleve. Hvis vi vælter et hus, som stort set aldrig bliver brugt, og opfører et stort sommerhus, så kommer der til at ske noget«.

Direktøren oplever, at det er enkeltpersoner, som står bag »kampagner« mod de store sommerhuse, som forvandler stilfærdige områder til et partyinferno.

»Det er mange år siden, at vi sagde nej til ungdomsgrupper i vores huse. Meget af det her handler om en skræmmekampagne. Der sidder typisk enkeltpersoner, som gerne vil have, at et område 100 procent bevares, som det altid har været«.

Jakob Nautrup skal i denne uge mødes med Erhvervssstyrelsen, som undersøger lovligheden af kæmpesommerhusene. Spørgsmålet er om, de er opført med udlejning for øje - altså som erhvervsmæssig udlejning eller reelt er privat sommerhuse, hvor ejeren lejer ud for at have råd til huset.



»Vi overholder reglerne til punkt og prikke. Vi lytter til vores brancheorganisationen, og når der kommer noget nyt, så sætter vi os ned, og tjekker om vi overholder reglerne«.

Skanlux bygger og sælger sommerhusene og driver også et udlejningsbureau.

Hvis en et firma står for et sådant totalkoncept, er det så ikke netop en udlejningsvirksomhed?



»Vi gør ikke andet end, hvad de store udlejningsbureauer har gjort i 70 år. De tre store bureauer, som vi også bruger, har gjort sådan altid«.

Jakob Nautrup lægger ikke skjul på at husene også bliver solgt som en god investering.

»Jeg skal finde nogen, som synes, at det er sjovt at købe et sommerhus, der er så stort, at man kan samle familien nogle gange om året. Og samtidig kan jeg sige til dem, at det er der også mange andre, som synes det er sjovt, så jeg kan leje det ud«.



I en række tilfælde ejes kæmpesommerhusene af folk med direkte eller indirekte tilknytning til Skanlux.



»Mange har købt de store sommerhuse, fordi de er lokalpatrioter. Det vil hellere have et område, som blomstre end ét, der dør hen. Hvis vi bliver ved med denne her diskussion, så tror jeg, at vi kommer derhen, hvor folk ikke gider mere. Det vil skade udkantsdanmark«, siger Jakob Nautrup, der afviser, at der en tsunami af kæmpesommerhuse på vej.



»Vores største udfordring er, at det er begrænset med steder, hvor man kan komme til at bygge store sommerhuse. Normalt må man bebygge 15 procent af grundene, så der skal findes grunde, som er tilstrækkeligt store«.