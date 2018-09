Tilsyn skal granske fidus med udlejning af supersommerhuse Populære kæmpesommerhuse bliver solgt som lukrative investeringsprojekter i et koncept, der ifølge kritikere ødelægger naturen og gør husene til udlejningsmaskiner.

Erhvervsstyrelsen tjekker nu konceptet bag flere hundrede kæmpesommerhuse, der bliver markedsført og solgt som lukrative investeringsprojekter til almindelige lønmodtagere.

Med priser op til 5 millioner kroner per hus og plads til 20, 30 og i nogle tilfælde 40 overnattende gæster er husenes økonomi baseret på så massiv en udlejningsvirksomhed, at det får mere karakter af virksomheder end af almindelige sommerhuse.

Og dermed kan projekterne være på kollisionskurs med sommerhusloven. Sommerhuse må nemlig ikke bygges og ejes udelukkende med udlejning for øje. Nok må man leje ud, men ejerne skal selv benytte huset i et ikke uvæsentligt omfang.

På baggrund af flere anmeldelser er tilsynsmyndigheden, Ehvervsstyrelsen, nu gået ind i sagen med fokus først og fremmest på to konkrete sager fra Nordsjælland; en i Gribskov kommune og en i Halsnæs kommune. Her bliver en hel koloni af kæmpesommerhuse lejet ud så massivt, at det har fået lokale sommerhusejere til at protestere over områdets forvandling fra plantage til et inferno af feriegæster, biltrafik og fester.



»Vi er i gang med at undersøge de klager, vi har fået ind, om sagerne skal have konsekvenser afhænger af en konkret vurdering fra sag til sag«, siger chefkonsulent Marianne Stage Elmvang fra Erhvervsstyrelsen, der har lagt dele af udredningen videre til Skattestyrelsen.

En stor del af de populære kæmpesommerhuse er bygget af Viborg-firmaet Skanlux, der har tjent millioner på konceptet.

Firmaet markedsfører husene som guldrandede investeringsprojekter »med sikkert driftsoverskud og skattefri opsparing over 10 år«, fremgår det af salgsmaterialet. Men firmaets koncept har underbygget mistanken om at de store sommerhuse i virkeligheden bliver bygget som rene udlejningsmaskiner, mener kritikerne.

Det er nemlig Skanlux der tager sig af hele processen fra start til slut, bygger husene, finder køberne og går med dem i banken for at få købet finansieret. De leverer også alt indbo, lejer husene ud og sørger for rengøring og service.



Alt sammen tegn på at der er tale om en organiseret udlejning, hvor ejeren blot er en nødvendig mellemstation, mener kritikerne. Investeringsvinklen er så tydelig i salgsmaterialet, at Skanlux flere steder minder interesserede købere om, at de skal bruge husene selv.

»Men hvem har brug for et sommerhus med plads til 30-40 overnattende gæster. De sælges jo heller ikke som sommerhuse, men som investeringsprojekter«, siger Kim Juhlin, formand for en lille forening af private Fritidshusejere, der har anmeldt sagen til Erhvervsstyrelsen.



I Asserbo har de ’gamle’ sommerhusejere også klaget over opførelsen af de i alt 12 kæmpesommerhuse.

»I højsæsonen kan vi tælle mellem 80 og 100 biler ekstra om ugen. Vores veje er slet ikke skabt til den belastning, der nu er kommet. Og det flyder med affald på grund af de mange besøgende«, siger en tydeligt frustreret nabo Kent Lønne.



Flere steder i landet oplever de oprindelige sommerhusejere, at kommunerne nærmeste per automatik dispenserer fra lokalplanerne for at give plads til de store sommerhuse, og de turistindtægter, der følger med.

»Er der tale om væsentlige ændringer i den måde et området udnyttes på eller tager sig ud, jamen så har kommunen pligt til at ændre lokalplanen og så har naboerne altså krav på at blive hørt. Så kan man ikke bare snige det igennem, selvom man har brug for turistindtægterne«, siger Michael Tophøj Sørensen, lektor på institut for planlægning på Aalborg Universitet.