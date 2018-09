Sarah Skarum: Unikt bymiljø lover de. Jeg er så bange

Jeg bor på Vesterbro, ganske tæt på Værnedamsvej, der er en af byens fine små gader. Her går jeg ned hver fredag og køber ind til weekenden. Skinke og smør i den franske butik. Ost hos ostehandleren. Blomster hos blomsterhandleren, bøger i Thiemers Magasin og måske et stykke chokolade. Af og til drikker min mand og jeg et glas vin eller to på Falernum. Jeg griner ad dyrehandlerens vinduer, jeg korser mig over, hvor dyrt dimsebutikken åbenbart kan sælge sine vintage-vaser - og over, hvor tit jeg har lyst til at købe en af dem.



Det er en levende by, hvor turister går rundt og kigger sig fornøjede omkring, mens de lokale hilser på hinanden. Det er et område, som ikke findes andre steder i byen med sin helt egen stemning og charme.

Midt på gaden ligger den franske skole. Så længe det varer, for skolen er vokset ud af sine rammer og rykker om et par år længere ind på Frederiksberg. Slut med de fransktalende elever, der om eftermiddagen dasker gennem gaden. Slut med mødre, der afleverer, og fædre, der henter. Den del af gadens liv lukker ned.

Hvad der så kommer, ved ingen helt endnu, ud over at en ejendomsudvikler har skitseret et projekt, der indbefatter hotel, butikker og boliger. Et helt unikt bymiljø har Frederiksberg Kommune lovet i oplæg, og så bliver jeg bange. Virkelig bange.

Det minder mig om alle ordene, før Carlsberg Byen blev udviklet. Dengang gik min mand og jeg tit tur dernede. Rundt og kiggede ind i portene og op ad murene og sagde »Ej, gid vi kunne bo her«. Det var et kvarter, der ikke mindede om noget som helst andet i byen, men som fortalte en historie om et bryggeri, der bredte sig og knopskød. Her var den næsten hemmelige have, her var rebskoven, små statuer og fine detaljer. Der var plads til drømme.

Så kom gravkøerne og nedrivningsmaskinerne og fjernede det kringlede, så der blev bygget butikstorv med plads til kædebutikker og lejligheder lidt for tæt med alt for store vinduer, så jeg ikke kan lade være tænke, at både beboere og gæster næsten føler sig forlegne.

Vi går stadig tur dernede. I hvert fald hvis vi trænger til at hidse os op over noget, i perioder, hvor det går FC København godt, kan det jo være rart lige finde noget andet at være lidt sur over. Så går vi der og kigger og siger »Godt, vi aldrig kom til at bo her«.

På vej hjem går vi forbi Slagtergårdene, som er ved at blive revet ned, og vi taler hver eneste gang om, hvor ærgerligt det er, at man ikke vedligeholdt dem for år tilbage, men lod dem forfalde, og hvor trist det er, når byen mister sin forskellighed og dens indbyggere muligheden for at kunne se tidens spor i byen. Der skal bygges lejligheder. Og sikkert også butikker, selv om dem i de eksisterende bygninger rundt omkring i kvarteret igen og igen lukker.

Jeg frygter sådan, at det samme sker på Værnedamsvej. At man i trangen til at bygge noget unikt overser, at det har man allerede.