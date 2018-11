Pakkekalender-guide: Klik den hjem, erstat forbrug med fantasi eller lad Lissi klare det hele Vælg en version, der matcher dine værdier og gør det sjovt for ungerne at vågne i december.

Sidste år pakkede Lissi Poulsen 700-800 små pakker ind ud over det almindelige salg fra legetøjsbutikken Fix-idé på Godthåbsvej, Frederiksberg.

Hun har i flere år tilbudt rådvilde kunder at sammensætte en personlig pakkekalender til deres børn til en fast pris, og responsen har været overvældende.

»Folk kommer og fortæller, hvor godt det var, at de gerne vil gøre det igen næste år, og at denne måde også er sjov for dem, fordi de ikke ved, hvad pakken gemmer«, siger Lissi Poulsen.

Der er flere grunde til kundernes begejstring for tilbuddet, f.eks. travlhed, mangel på ideer og dårlige erfaringer med tilfældige køb.



Mange har fundet ud af, at der ikke er meget leg i 24 stykker kinaplastik Lissi Poulsen, pædagog og butiksejer

»Mange har fundet ud af, at der ikke er meget leg i 24 stykker kinaplastik. Det bliver tit efterladt på gulvet, så snart pakken er åbnet«, siger den 74-årige kvinde, der som henholdsvis pædagog og butiksejer hele sit liv har haft med børn at gøre.

At alle små gaver ikke vækker lige stor lykke, ved de fleste forældre. I dag er det almindeligt, at mindre børn får en eller anden form for kalendergaver, fra de i 2-3-års alderen bliver bevidste om traditionen, til gassen går af ballonen, når de er omkring 10 år, fortæller legetøjsforsker Jørn Martin Steenhold.



Forældre gør det for at vise, at de holder af deres børn, men de forventer et positivt modspil til gengæld Jørn Martin Steenhold, legetøjsforsker

Drivkraften er ikke, at børnene mangler ting, som det kunne være tilfældet, da de første danske børn begyndte at få små gaver i december (se faktaboks).

»Forældre gør det for at vise, at de holder af deres børn, men de forventer et positivt modspil i form af taknemmelighed eller god opførsel til gengæld. Der er en skjult gensidighed«, siger Jørn Martin Steenhold, som har rådgivningsfirmaet Scandinavian Toy Institute.



Han påpeger, at traditionen varetages på mange måder afhængigt af holdning, økonomi og tid. Entydigheden ved decembers julekalendere ligger mest i det merkantile eller det institutionelle, når tv-julekalendere etablerer et fælles univers.

Sådan begyndte det Kalendergaver Slutningen af 1800-tallet: I kølvandet på juletræets indførelse i Danmark begynder velstillede børn i løbet af december at få små praktiske gaver som uldne sokker eller et nyt skørt. 1930’erne: Julekalendere med 24 låger udbredes, og datidens firstmovere inspireres af julesokken fra USA. 1950’erne: Forbrugerismen skruer stille og roligt op for alle kalendertyper. Papkalendere laves især af handlende og private firmaer som pr-fremstød. 1960’erne: Tv institutionaliserer julekalenderen med DR’s ’Børnenes julekalender’ i 1962. 1970’erne: Julekalenderen kobles til velgørenhed, da den i 1977 bliver til ’Børnenes U-landskalender’. TV 2 donerer også overskud fra sine tv-julekalendere (fra 1990)til et godt formål. 1980’erne: Der skrues op for forbruget. Papkalendere udstyres med slik eller chokolade, og pakkekalendere med 24 gaver bliver almindelige hos de fleste småbørnsfamilier.

1990’erne: De første skrabekalendere kommer på markedet. Der lanceres i stigende omfang kalendergaver til voksne. 2010’erne: Netbutikker og teknologi gør det lettere at købe kalendergaver. Kilde: Legetøjsforsker Jørn Martin Steenhold

Du kan øge legeværdien

Fælles universer eller gennemgående temaer er nogle af de greb, som kan øge legeværdien. Derfor anbefaler Lissi Poulsen, at man køber en større ting og deler den op eller vælger ting, der supplerer hinanden.

»Jeg har masser af ideer. En påklædningsdukke af træ med magnettøj til 175 kroner, kan fordeles i 10 gaver. Hvis barnet får dukken 1. december og tøjet efterhånden, er der hele tiden noget at lege med, og det går ikke i stykker«, forklarer hun.



Det samme kan f.eks. gøres med en garage med biler og vejskilte, et legekøkken med træmad, en frisørsalon med tilbehør eller tegneskabeloner med gode farver. Gives der bondegårdsdyr i løbet af december, kan selve bondegården gives som gave juleaften.

Lissi Poulsen vælger gaver ud fra barnets alder og interesser. Hun holder styr på, hvad faste kunders børn tidligere har fået og tager sågar hensyn til, at familier har mere tid til kreativ leg i weekenderne, når hun pakker alle gaver ind med bånd og dato. Uden beregning.

»Jeg er måske ikke den fødte forretningskvinde, men jeg elsker børn og gør i den gode legs tjeneste meget ud af at vejlede kunderne. Vi har også legetøj, der egner sig til børn med autisme og Aspergers«, siger Lissi Poulsen.