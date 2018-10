Huskøbere har fået det nemmere i Aarhus og hovedstaden Trods seks år med stigende priser kan familier uden friværdi stadig købe hus i Aarhus og Københavns omegn. Solid reallønsfremgang og halvering af renteudgifter er forklaringen.

Selv om huspriserne siden 2012 er steget med 48 procent i Brønshøj og med 44 procent i den aarhusianske bydel Aabyhøj, er det ikke blevet sværere for en familie at købe sin første bolig her, end det var for seks år siden.

Faktisk er adgangen til et lille hus i hele Aarhus Kommune og i en række forstadskommuner omkring København ligefrem blevet økonomisk lettere for børnefamilier, også dem uden friværdi fra ejerlejlighed eller andelsbolig. Det viser en analyse af indkomstbehovet ved huskøb omkring storbyerne fra Boligøkonomisk Videncenter under Realdania.

»I forstæderne allertættest på København er det blevet sværere at få råd til hus, end det var i 2012. Men vi er overraskede over, at der er så mange steder i relativ nærhed af byen, hvor det omvendt er blevet nemmere at få hus og have«, siger økonom Michael Harboe Møller fra Boligøkonomisk Videncenter.

Når flere familier har fået luft i økonomien til at flytte i hus, skyldes det først og fremmest, at renten på et fastforrentet lån er halveret fra 4 til 2 procent i de 6 år, hvor priserne er steget. I dag koster det cirka 3.500 kroner om måneden efter skat at låne 1 million med afdrag. Samtidig er benzin, el og varme blevet billigere.

Oveni kommer lønstigninger i perioden på i snit 9-10 procent og ekstremt lav inflation, påpeger cheføkonom Signe Roed-Frederiksen fra Arbejdernes Landsbank, der også har regnet på huskøbsøkonomien:

»Almindelige børnefamilier har fået pæn fremgang i reallønnen, og i langt de fleste kommuner i landet vil de nu have råd til at købe hus. Det var faktisk en ahaoplevelse for os«, siger hun og tilføjer:

»På toppen af boligboblen var store dele af Sjælland og Aarhus lukket for lønmodtagerfamilier, fordi priserne var blevet uholdbart høje. I dag er stigningerne på det brede boligmarked anderledes moderate, når man tænker på, at vi er i en højkonjunktur«.

Banken kan stille krav

Huskøb er dog stadig ikke for alle, selv om det objektivt betragtet er blevet nemmere at slå sig ned nær storbyen.

Det kræver ifølge Boligøkonomisk Videncenters model en årsindkomst for en familie på fire på mindst 800.000 kroner, før økonomien hænger sammen efter køb af 125 kvadratmeter i for eksempel Rødovre, Birkerød eller Søborg, Det svarer cirka til lønnen for et yngre lærerpar.

Og så skal familien kunne klare sig for 15.500 kroner månedligt, når alt det faste er betalt.

»Derfor kan huskøb reelt kræve højere indkomster eller en opsparing, før man kan låne pengene. Omkring København og Aarhus kan man som hovedregel ikke låne mere end fire gange familiens indtægt, men ofte kan den regel fraviges, hvis man vælger fast rente og afdrag. Det er op til den enkelte banks praksis«, påpeger Michael Harboe Møller.

Signe Roed-Frederiksen er enig:

»Alt er ikke lysegrønt for en ny familie uden høj indkomst eller friværdi. De må flytte længere væk fra København eller gå på kompromis med kvadratmeterne«.

Køge, der ligger 40 kilometer fra København, er blandt de områder, hvor et hus er blevet økonomisk nemmere tilgængeligt siden 2012, selv om huspriserne i snit er steget cirka 50 procent.

Her kan drømmen realiseres med en husstandsindkomst på 746.000 kroner, og omkring 4.000 personer flytter årligt til byen - heraf knap 700 fra København.

»Vi har lige vedtaget at udvide vores daginstitutioner, for vi mangler pladser«, fortæller borgmester Marie Stærke (S).

Men væksten betyder også, at huse i Køges centrum nu nærmer sig et prisniveau, hvor for eksempel to lærerlønninger ikke slår til.

»Det er vi politisk meget opmærksomme på, for vi vil gerne kunne tiltrække en mangfoldighed af tilflyttere«, siger hun.